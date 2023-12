Detido "in fraganti" o autor de cinco roubos con forza en lavanderías da cidade nun prazo de 18 días

Coche da Policía Nacional © Mónica Patxot

Axentes do grupo de atención cidadá da Policía Nacional lograron deter o autor do roubo con forza en cinco lavanderías de Pontevedra, delitos que se cometeron nun período de 18 días.

O 28 de novembro, a comisaría provincial tivo coñecemento do primeiro roubo con forza ao subtraer 700 euros da recadación. Neste establecemento causábanse danos por valor de 1.800 euros, segundo indican as fontes policiais.

Seis días máis tarde producíase un novo roubo noutra lavandería. Nesta ocasión, o autor levaba unha cantidade de 1.000 euros e causaba danos de diversa consideración.

Segundo relata a Policía Nacional, o modus operandi nos cinco roubos que se lle atribúen sempre consistía en facer uso de ferramentas coas que forzaba a caixa de recadación logrando extraer o departamento onde permanecía o diñeiro.

O sábado 16 deste mes, os axentes lograban deter o presunto autor no interior doutro local de lavado cando se dispoñía a cometer un novo delito que non chegaba a consumar ao ser sorprendido "in fraganti".

Os policía interviñan varias ferramentas susceptibles de ser empregadas para forzar e extraer a caixa de recadación.

O home era detido e trasladado á comisaría de Pontevedra, onde se tramitaban as dilixencias policiais, dentro da operación 'Trampa'.

Está investigado por roubar un total de 2.600 euros e causar danos valorados en 3.600 euros nos distintos establecementos.