"Van a por nós, dispárannos", advirte Rueda ao PP desde Pontevedra, e chama á mobilización: "non hai nada gañado"

"Van a por nós. Dispárannos", advertiu este venres o presidente da Xunta de Galicia e candidato do PP á reelección, Alfonso Rueda. O pontevedrés elixiu a Finca Batacos, na súa cidade, para presentar as candidaturas do partido polas catro provincias para as eleccións do 18 de febreiro e chamou aos seus a mobilizarse ante os ataques que augura para a campaña electoral.

Rueda referiuse de xeito específico á crise dos granulados, coñecidos como pellets, e a que "hai unha semana disparábannos inxustamente, con moitas mentiras, con moita demagoxia e moita inxustiza"; e non só á Xunta pola xestión da crise, senón tamén "pola xente que vive do mar" e que, aos que atacaban, "lle dan exactamente igual".

Para Rueda, "en política, como na vida, cando te difaman, hai que dar a cara e hai que falar con valentía cando tes razón" e esta afirmación levouno a pedir un forte aplauso do auditorio para os conselleiros de Mar e Medio Ambiente, Alfonso Villares e Ángeles Vázquez, que sufriron os ataques.

O cabeza de cartel do PP estivo acompañado polos 75 candidatos das catro provincias e arroupado por un público que deixou pequena a Finca Batacos. Xunto a el, falou, como anfitrión, o presidente provincial do PP, Luís López, que abriu o acto facendo referencia ás catro candidaturas, "os rostros dunha Galicia imparable" e "os escudeiros que arroupan ao presidente Rueda".

Tamén interviñeron os cabeza de cartel do partido nas outras provincias, Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo) e Elena Rivo (Ourense). Por Pontevedra falou tamén a súa número 2, Patricia García.

Ante todo eles defendeu que ten un "equipo imparable" e que con este acto exhibiron a "potencia" das súas candidaturas e tamén lles pediu un "esforzo especial" ata o 18 de febreiro, pois eses ataques dos que falou "van ser así ata o último día" e porque hai que mobilizarse e non dar a batalla por gañada.

"Non hai nada gañado", dixo, lembrando que, ao PP "non nos vale outra cousa que a maioría que nos permite gobernar". "Son eles ou somos nós", sinalou, para engadir que, aínda que todas as enquisas publicadas ata o momento lle dan ao PP maioría absoluta, a quinta consecutiva e a primeira con Rueda como presidente, hai que seguir a traballar. "Que ninguén se fíe de ningunha enquisa", lembrou.

Avanzou que durante a campaña terá o apoio do ex presidente galego e líder nacional do PP, Alberto Núñez Feijóo, e do ex presidente do Goberno e do partido, Mariano Rajoy, e tamén que terán unha campaña centrada en Galicia, pero sen esquecer a actualidade estatal.

Así, sinalou que non considera que se deba centrar a mensaxe "nin en prófugos da xustiza que están a decidir o futuro de España nin en quebrantamentos da igualdade de todos os españois", pero que si que toca falar do resto do Estado porque "tamén nos inflúe".

Nesta liña, lembrou o "pendente que vai estar toda España de Galicia nestas eleccións" e que "o que lle interesa a Galicia é tamén o que lle interesa a España e España está nun momento moi complicado. Por iso merece a pena traballar", engadiu.

En clave galega, sinalou que aspira a seguir ofrecendo un Goberno estable e sacou peito dos logros do PP na Xunta en canto a baixadas de impostos, que logrou que o 21 de decembro convertésese na primeira comunidade en aprobar os orzamentos para 2024 ou que sexa a única rexión de España coa educación gratuíta garantida desde a gardería ata a universidade.