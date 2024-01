Unha axuda municipal de 3.799euros reduce o prezo do comedor do CEIP de Lourido para as familias

A tarifa que pagan as familias polo comedor escolar do CEIP de Lourido, en Poio, viuse reducida nos últimos tres meses do ano grazas a unha axuda municipal.

A Xunta de Goberno local de Poio aprobou na súa reunión deste martes unha axuda de 3.799,50 euros para a asociación de nais e pais (ANPA) A Gamela do CEIP de Lourido, que permitiu reducir a tarifa entre setembro e decembro. A medida afecta a 39 alumnos e alumnas.

Este convenio está asinado cos colexios que dispoñen de comedor escolar en Poio, ao que este curso se incorporou o CEIP Isidora Riestra, que inaugurou comedor o pasado mes de setembro.

O Concello de Poio outorga unha axuda de 1,5 euros por neno e por día.

Aínda que o convenio é para todo o curso escolar, o pago das subvencións realízanse segundo cada asociación vaia presentando a súa xustificación, de xeito que pode ser trimestral, semestral ou ao final do curso, segundo sexa vontade de cada asociación.