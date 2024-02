Transición Ecolóxica colaborará con Pontevedra na recuperación do seu litoral

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera © Ministerio para la Transición Ecológica

Unha reunión "agradable e operativa" aínda que sen acordos concretos. Polo menos, por agora. Así foi o encontro que mantiveron este mércores o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, en Madrid.

Entre ambas as partes, segundo explicou Fernández Lores ao termo da reunión, existe unha "coincidencia clara" na necesidade de recuperar os espazos marítimo-terrestres de Pontevedra, algo no que colaborarán ambas as administracións.

"Teño que dicir que coincidimos en varios dos proxectos de recuperación e agora veremos cales están máis maduros e que administración pode facerse cargo deles ou que vías de colaboración se poden establecer", indicou o alcalde pontevedrés.

No repaso que Lores e Ribera realizaron polos diversos proxectos que o Concello ten en carteira en relación co seu litoral tamén interveu a directora xeral da Costa e o Mar, Ana Oñoro, e o edil pontevedrés César Mosquera.

As dúas administracións emprazáronse para continuar estudando os diferentes proxectos recuperación e renaturalización "que hai sobre a mesa", explicou Lores, que avanzou que haberá unha nova reunión para concretalos, esta vez xa en Pontevedra.

Será a directora xeral da Costa e o Mar a que acuda a Pontevedra, nunha data que non foi fixada aínda para "para comprobar in situ" as distintas posibilidades de actuación

Esta reunión, segundo o alcalde, terá un "carácter máis práctico" e confía en que "será pronto".