A Plataforma da PO-234 reactívase "diante dos incumprimentos da Xunta"

Reunión da Plataforma da PO-234 co alcalde de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

A Plataforma da PO-234 retomou a súa actividade cunha xuntanza co alcalde de Ponte Caldelas á que seguirá outra co rexedor de Cerdedo-Cotobade e veñen de solicitar unha entrevista urxente coa conselleira de infrestruturas, Ethel Vázquez, "diante dos incumprimentos da Xunta".

Os membros da Plataforma expresaron o seu malestar coa Consellería que anunciou que comezaría a licitación dos dous tramos da estrada que faltan por executar (ambos no termo municipal de Ponte Caldelas) ao longo do ano 2017, sen embargo, a día de hoxe non hai novas.

A Plataforma quere evitar confrontacións políticas e destaca que o seu obxectivo é a seguridade viaria dos usuarios desta estrada construída en 1914 e que é a única vía de comunicación entre Augasantas e Valongo con Ponte Caldelas.

A Consellería dividiu a obra (de só 6 qm) en tres fases. Hai catro meses que rematou o tramo de Augasantas a Portasouto. A exposición pública do proxecto e da relación de bens e dereitos afectados do segundo tramo rematou hai máis dun ano sen ningunha alegación e, dende entón, non houbo avances.

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, expresou todo o seu apoio á Plataforma veciñal e reiterou a dispoñibilidade do Goberno local caldelán (PSdeG-PSOE, AVP e BNG) para cofinanciar as obras desta estrada autonómica.