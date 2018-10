O PSOE pide á Xunta no Parlamento galego diálogo co Goberno de Sánchez para trasladar Ence

Fábrica de ENCE na ría de Pontevedra © Mónica Patxot

O PSOE levou ao Parlamento Galego a súa intención de que se abra unha negociación para tratar o traslado de Ence. Desta forma, este xoves a portavoz de Medio Ambiente do Grupo Socialista, Patricia Vilán, presentaba unha serie de iniciativas parlamentarias para instar á Xunta de Galicia a que participe nunha mesa de diálogo, xunto a representantes do Estado, do Concello de Pontevedra e de colectivos relacionados coa ría de Pontevedra para estudar o traslado da fábrica pasteira fose da contorna actual.

Entre outros puntos, a representante socialista lembrou o amplo rexeitamento social que existe en Pontevedra contra a factoría, que se demostrou na manifestación na que participaron 20.000 persoas cando o goberno de Rajoy, en funcións, concedíalle á empresa Ence unha prórroga por 60 anos na súa actual localización, ante o silencio do goberno de Núñez Feijóo.

A deputada pontevedresa Patricia Vilán reclamaba na súa intervención unha fórmula que atenda ás necesidades sociais e ambientais, ademais do mantemento dos postos de traballo da planta, que se atopa na ría pontevedresa desde 1959.

Lembrou a Núñez Feijóo que o propio presidente da Xunta mantivo a defensa do traslado na súa primeira lexislatura.