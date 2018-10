A Xunta ve "imprescindible" ampliar a depuradora dos Praceres e propón ocupar terreos de ENCE

Estación depuradora de augas residuais dos Praceres © PontevedraViva

A ampliación da depuradora dos Praceres é, segundo a Xunta de Galicia, "imprescindible" para avanzar no saneamento integral da ría de Pontevedra. A este respecto, fontes da Consellería de Infraestruturas aseguran que os técnicos consideran que resulta "insuficiente" a mellora das actuais instalacións, que se licitará antes de que acabe o ano xunto co novo emisario submarino.

Este departamento, do que agora depende Augas de Galicia, ente responsable da materia a nivel autonómico, confirmou que para facer fronte ao rexeitamento que xera este proxecto está a traballar nunha alternativa pensada para minorar o impacto que a nova infraestrutura terá nesta parroquia pontevedresa.

Así, en lugar de ocupar todos o terreo do antigo campo de fútbol, o goberno galego propón ampliar a depuradora dos Praceres sobre unha parte da superficie que actualmente ten en concesión a empresa ENCE. En concreto, trátase da parcela que a empresa pasteira utiliza actualmente para realizar provisión de madeira. Mesmo se podería ampliar cara ás antigas balsas de decantación sempre que a compañía limpe estes terreos.

A Xunta apelaría ao "interese xeral" para modificar a actual concesión dos terreos de dominio público marítimo terrestre que ten prorrogada a fábrica de celulosa coa que, segundo traslada a Xunta, "mantemos un contacto permanente". Ademais, apostaríase por unha adecuada integración na contorna para reducir o impacto ambiental e visual.

A día de hoxe a depuradora dos Praceres ocupa unha superficie de 14.000 metros cadrados e coas obras previstas necesitará 38.000. A Xunta barallou mesmo a posibilidade de utilizar os terreos onde agora atópase a empresa Elnosa, ante o previsible peche da cloreira, con todo eses 12.000 metros cadrados resultan escasos. "Os técnicos barallárono no seu día, pero alí non cabe", aseguran as fontes consultadas.

Desde o goberno galego aseguran que a pretendida ampliación da depuradora "non é novidade nin unha improvisación", xa que levan tres anos traballando na ampliación da EDAR pontevedresa, que seguiría sendo necesaria, reiteran, mesmo no caso de que os concellos de Marín e de Poio leven as súas redes de saneamento a outras depuradoras.

A este respecto, o estudo técnico presentado por Augas de Galicia considera "inviable" crear novos puntos de depuración -a excepción do previsto en Raxó-, xa que iso obrigaría a modificar gran parte dos máis de 1.000 quilómetros de redes de colectores nos tres municipios afectados, Pontevedra, Marín e Poio, que actualmente se dirixen a Praceres, o que supoñería un investimento económico "astronómico e inasumible".

CONTROL DA UE

A ría de Pontevedra foi declarada como "zona sensible" en materia de control de verteduras e depuración das augas no ano 2001. Esa cualificación esixe cumprir uns altos requisitos para as verteduras o que implica un tratamento que a actual depuradora non pode facer, como é a eliminación do nitróxeno.

Así o sentenciou o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ratificando o "incumprimento reiterado" do tratamento de augas residuais na ría e constatando a existencia dun "indubidable risco para a saúde pública".

Isto significa que se non se sanea por completo a ría de Pontevedra, a Unión Europea impoñerá ao Estado español un "multa multimillonaria" pola "mala calidade das augas" o que comportaría o peche ao marisqueo, á pesca ou mesmo ao baño, o que tería repercusións económicas e tamén en materia de turismo. "Esta é nosa principal preocupación", sinalan desde a Xunta.

Augas de Galicia lembra que, de maneira trimestral, debe informar a Bruxelas dos avances que se están realizando para solucionar este problema, polo que sería "impensable" ter que comezar de cero toda a tramitación dos proxectos incluídos no plan de saneamento da ría porque "nos estamos quedando sen tempo".