Un Viascón cheo de lazos amarelos esixe a Fomento parar a reforma da N-541

Protesta en Viascón polas obras da N-541 © Diego Torrado

Centos de persoas participaron este domingo na concentración convocada polos veciños da parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade, que esixen ao Ministerio de Fomento que renuncie á reforma prevista na N-541 e busque outras alternativas, ao entender que a exposta sería prexudicial para a zona.

Nun lugar no que, desde hai días, colgan lazos amarelos para protestar por esta actuación, os veciños protagonizaron unha marcha na que, facendo soar os seus chifres e gritando consignas contra a obra, percorreron o tramo da N-541 que se pretende reformar. Todo iso baixo unha pancarta que rezaba "Non á división de Viascón".

A reforma licitada por Fomento implica construír un viario de servizo e establecer a prohibición de virar á esquerda, algo que segundo a comunidade veciñal, dividiría a parroquia en dúas, facendo moi complicado a comunicación entre ambas as partes.

Á concentración acudiron, entre outros, o presidente da xestora que dirixe o Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; a portavoz do PSdeG-PSOE, Lina Garrido; ou representantes do BNG no municipio.

Os veciños advirten que esta é a primeira das mobilizacións que se realizarán se o Ministerio de Fomento non atende as súas reivindicacións.

Cubela reiterou que esta obra "non a pediu ou Concello nin a demandan os veciños", polo que asegurou non entender que Fomento "pretenda comezar coas obras case de noite, cunha falla de información e un segredismo absolutos e cunha urxencia que non ten".

O presidente municipal avanzou que trasladará a Fomento, na reunión que terá en Madrid o próximo 31 de outubro, a alternativa presentada polos veciños, que pasa por permitir os xiros á esquerda, evitando o efecto autovía e os longos desprazamentos para cambiar de sentido de circulación.

Ademais, reclaman unha vía de servizo recortada con respecto á contemplada no proxecto e a humanización dun lateral con beirarrúas e farois para mellorar a seguridade peonil.

Os socialistas explicaron que a obra foi paralizada polo momento, segundo trasladan desde o Goberno. Con todo, coinciden en que debe buscarse unha solución definitiva e favorable aos intereses veciñais.