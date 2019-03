VÍDEO.- Primeiro "sábado de música acuática" na nova fonte de Ponte Caldelas

Con expectación, así se viviu o primeiro "sábado de música acuática" na nova fonte instalada na Praza de España de Ponte Caldelas.

Trátase do primeiro espectáculo programado, pero a intención é que conte cunha periocidade mensual.

A "actuación" da fonte consistiu en tres coreografías de luz, auga e son coas pezas musicais Naceu unha estrela (Andrés Lorenzo), We will rock you (Queen) e A Marcha dos Toureiros (Georges Bizet).

As pezas musicais incluíron coreografías propias para deleite do público asistente.

Desde o goberno local mostráronse satisfeitos co "poder de atracción deste evento", sinalaron.