Carmela Silva: "Feijóo considera que a oposición do PP é a presidenta da Deputación"

O adiamento do pleno ordinario da Deputación previsto para o 26 de abril provocaba a reacción do grupo provincial do Partido Popular. O principal grupo da oposición considera que o traslado ao día 30 tenta silenciar aos traballadores de Ence antes das eleccións xerais previstas para o domingo 28 de abril.

Ante estas acusacións, a presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva, reaccionaba este venres afirmando que "a min esta xentiña xa me ten farta", en referencia aos deputados do Partido Popular e cualificou de "deplorable" a actitude do grupo conservador.

A continuación sinalou que Comisións Obreiras e o PP son o mesmo na cidade de Pontevedra e na Deputación, para culpar a ambos os dous organismos de ser os organizadores da protesta que obrigou a celebrar o último pleno provincial a porta pechada.

A presidenta sinalou que se aprazou o pleno por vía telefónica como xa sucedera outras veces sen que se rexistrase ningún problema. E avanzou que, ante as queixas do portavoz popular Ángel Moldes, convocou unha xunta de portavoces para este luns 8 onde se aprobará por maioría o traslado do pleno ao día 30 de abril.

Carmela Silva lanzou as súas críticas directamente ao presidente provincial do PP, Alfonso Rueda e ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo por situar na primeira liña política á máxima responsable da institución provincial.

"Feijóo considera que a oposición do PP é a presidenta da Deputación, pero non o son", afirmou, para preguntarse por que se concentrou o persoal de Ence ante a Deputación e, en cambio, non acudira ao pleno municipal de Pontevedra. Lembrou que a Deputación carece de competencias en relación coa situación da empresa pasteira.