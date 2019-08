O PP busca que o Pleno da Deputación apoie a ofrenda á Virxe Peregrina que critica o BNG

A polémica xurdida nos últimos días por mor das críticas da concelleira do goberno local de Pontevedra Carme da Silva á presenza do deputado socialista Santos Héctor na ofrenda á Virxe Peregrina chegará ao Pleno da Deputación Provincial. O Partido Popular presentará unha moción de apoio á ofrenda á patroa da provincia.

A deputada do PP Pepa Pardo anunciou esta iniciativa este sábado e sostivo que o Goberno da Deputación debe mostrar unha postura clara ante a insistencia do BNG -socio de goberno do PSOE no goberno provincial-.

A moción que levará ao próximo pleno reclamará o apoio á ofrenda á Virxe Peregrina como parte das tradicións dos veciños da cidade e da provincia de Pontevedra e pide que se respecte a decisión individual de cada representante público para acudir aos actos de carácter relixioso, neste caso á ofrenda da Virxe Peregrina.

"Nós non abrimos este debate pero si queremos que quede pechado", sostivo Pepa Pardo, á vez que criticou tanto as críticas do BNG á presenza da Deputación nesta ofrenda como as diferenzas entre o BNG e o PSOE.

A 'popular' considera que a presidenta provincial, Carmela Silva, "quere pasar no bico dos pés" por este tema, pero o seu socio de bipartito "parece que non está disposto", de modo que se fai necesario un "pronunciamento claro respecto diso".

En opinión de Pepa Pardo, Santos Héctor foi duramente criticado por exercer a súa liberdade e "é necesario que lle mostremos o noso apoio". Ademais, cre que as críticas do BNG pola asistencia á ofrenda son "insustentables", máxime se se teñen en conta as propias contradicións dentro do BNG, con cargos electos que si deciden participar en actos e procesións.

Respecto diso, indica que concelleiros do BNG en Poio ou o alcalde Bueu acoden a actos relixiosos. "Félix Juncal tamén é parte dese nacional catolicismo do que fala o BNG de Pontevedra?", pregunta a deputada do PP, en alusión ás declaracións realizadas por Carme dá Silva.

Ademais, Pepa Pardo aproveitou para lembrar ao BNG que España non é un Estado laico, senón aconfesional e que a propia Constitución recolle expresamente que "os poderes públicos terán en conta as crenzas relixiosas da sociedade española e manterán as consecuentes relacións de cooperación coa igrexa católica e as demais confesións".