Mosquera afirma no pleno que intentará que a recollida de lixo sexa excelente pero pide implicación

O principal debate no pleno de setembro centrouse na moción presentada polo Partido Popular en relación á limpeza do municipio. Os populares denunciaron que a cidade está sucia e pediron na sesión máis papeleiras, mellores condicións de recollida ou a limpeza dos contedores. Sinalaban que esta situación rexístrase no centro da cidade e tamén en puntos como Mollavao, Monte Porreiro ou no rural. Rafa Domínguez, portavoz popular, sinalaba que esta situación prodúcese desde hai catro anos relacionándoo coa posta en marcha da compostaxe comunitaria.

César Mosquera, concelleiro do goberno local, recoñecía que o sistema de recollida é "mellorable" pero indicou que ten un ton medio "bastante aceptable". Acusou aos populares de describir durante o verán a Pontevedra coma se fose Orán, a cidade protagonista de 'A peste' de Albert Camus e afirmou que detrás de cada un dos contedores que se atopaban excedidos de residuos hai algún infractor dos que tiña imaxes e vídeos. Mosquera sinalou que nos próximos anos desde o goberno local vai tentar que Pontevedra pase a ter un estado de excelencia na recollida de lixo en espazos públicos pero alertou de que é necesario para este fin que todo o mundo arrime o ombreiro.

Rafa Domínguez saltou #ante a afirmación de Mosquera de ter imaxes de persoas que depositaban o lixo fóra dos contedores e preguntoulle se tiña "vídeos de persoas prviadas. De onde sacou eses vídeos?" e recriminoulle amparándose na lei de protección de datos para afirmar que "non estamos nun estado policial". O portavoz popular tamén criticou ao PSOE polo seu cambio de actitude respecto a a presenza de roedores na cidade "onde antes vían ratas, agora ven alegres ratoncillos".

César Mosquera respondeu o edil popular afirmando que o sistema de recollidas está suxeito a inspección e en canto á presenza de roedores sinalou que "as ratas son necesarias" e que están controladas tanto polo servizo de limpeza como polo ciclo da auga. Finalmente, a moción presentada polo PP foi rexeitada por 14 votos do BNG e do PSOE e só foi apoiada polo propio grupo do PP e polo concelleiro de Cidadáns.

PONTESA

Co mesmo repartición de votos, o pleno aprobaba durante esta sesión a presentación dun contencioso ante a Audiencia Nacional contra a decisión da Dirección Xeral de Costas de prorrogar a concesión á empresa que xestiona a nave de Pontesa, situada en terreo público de protección marítimo-terrestre. O goberno local, a través da concelleira Anabel Gulías, afirmaba que ao non ser consultado o Concello para adoptar esta decisión habíanse conculcado os seus dereitos mentres que, desde o PP, Rafa Domínguez respondía que o Concello chega tarde e mal a este recurso indicando que este proceso vai custar un "pastizal" á cidadanía. Gulías indicou, pola súa banda, que o goberno local posiciónase a favor da veciñanza e non de intereses privados.

VARIANTE DE ALBA

BNG, PSOE e Cidadáns apoiaron a presentación de alegacións ao proxecto de conexión entre a PO-531 coa N-550, que agora é coñecida como variante de Alba. A Xunta de Galicia vai asumir o proxecto pero o goberno local, segundo explicou César Mosquera, entende que a obra debe adaptarse ao territorio a través de "microcirurxía". Indicou que tanto a veciñanza como os técnicos municipais móstranse de acordo en que a obra teña unha fórmula similar á empregada na conexión entre Monte Porreiro e Médico Ballina. Alegou que un vial de 900 metros non pode obrigar a un peón para ter que desprazarse catro quilómetros para cruzalo. O PP abstívose,e a través de Pablo Fernández mostrou a súa estrañeza pola "contundencia" dos recursos tanto veciñais como dos técnicos e anunciou que manterán un encontro cos residentes nesa contorna para coñecer as súas demandas.

MELLORAS NO PARQUE DE BOMBEIROS

Eva Vilaverde, concelleira do BNG, logrou o apoio do goberno bipartito e de Cidadáns coa abstención do PP na aprobación de investimentos ata o ano 2026 no Parque de Bombeiros con melloras de ata 2 millóns de euros tanto en reforma das actuais instalacións como de vehículos e maquinaria.

Tamén se aprobaba, neste caso por unanimidade, unha modificación de crédito superior a 1.237.000 euros destinada á primeira fase da ampliación do Hospital Montecelo e a diferentes actividades relacionadas coas festas do Nadal, a programación do Pazo dá Cultura e eventos deportivos.

Todos os grupos tamén apoiaban a decisión de que os festivos locais de 2020 sexan o 26 de febreiro, mércores de cinza e o 11 de xullo, San Benito de Lérez.

REXÉITASE A REBAIXA DO IBI

O concelleiro do PP, Juan Manuel Muñoz, pediu unha rebaixa fiscal e en concreto, do Imposto de Bens Inmobles, ao entender que o goberno local sóbeos de maneira abusiva. A concelleira nacionalista Carme dá Silva explicou que Pontevedra é dentro do Estado uno dos concellos que menor presión impositiva experimenta. Indicou que para o INE, Pontevedra ocupa o posto 86 dos Concellos en canto a poboación e para o Ministerio de Facenda sitúase no posto 2.299 en carga impositiva.

O goberno bipartito (14 concelleiros) votou en contra da rebaixa, mentres que o PP e Cidadáns (8) votaban a favor, sendo rexeitada a proposta.

Tamén se rexeitaba a proposta de Goyo Revenga (Cidadáns) en relación coa emerxencia climática, tras un debate co socialista Iván Pontes e coa nacionalista Carme dá Silva, que lle lembraron que Pontevedra é un Concello pioneiro en canto á redución de emisións de CO2 ao reducir o tráfico na cidade e a través do ciclo da auga ou do sistema de compostaxe.

Tamén o concelleiro de Cidadáns reclamou a creación do Consello Municipal de Deportes recibindo críticas desde o Partido Popular, onde Guillermo Juncal acusoulle de descoñecer o tecido deportivo de Pontevedra. Pola súa banda, o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, indicou que o Consello se constituirá pero sinalando que antes hai outras prioridades para os clubs. A proposta contou co apoio de BNG, PSOE e Cidadáns e coa abstención do PP.

MERCADO DE ANTIGÜIDADES

Pablo Fernández, do PP, pediu explicacións á concelleira do PSOE, Yoya Blanco, sobre a situación do mercado de antigüidades da rúa Sierra. E solicitou a creación dunha mesa de traballo para marcar directrices sobre este espazo de venda. Esta proposta foi apoiada polo PP e por Cidadáns pero rexeitada polos concelleiros do grupo de goberno.

Yoya Blanco explicaba que esa moción non podía ser aprobada por "extemporánea" porque xa leva un mes traballando cos vendedores e con técnicos municipais para regular definitivamente esta situación do mercado de obxectos de segunda man. A concelleira socialista acusou ao PP d ebuscar brecha no goberno local nun "verán delirante que levan".