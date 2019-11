Puntos LED de cor azul iluminarán o Camiño Portugués polo Gorgullón

Iluminación azul no Camiño Portugués polo Gorgullón © Cristina Saiz Iluminación azul no Camiño Portugués polo Gorgullón © Cristina Saiz

Ata 9.000 puntos LED de cor azul, que estarán integrados no pavimento, sinalarán o trazado do Camiño Portugués a Santiago ao seu paso pola renovada rúa do Gorgullón.

A iluminación, instalada pola empresa Setga, acendeuse este martes en fase de probas.

Estas balizas LED, sesenta en total con 150 puntos de luz de alta intensidade cada unha, foron deseñadas especificamente para este tramo, segundo informou o goberno municipal.

Todas elas xeran un corpo de luz uniforme e continuo. Teñen tres metros de longo e van colocadas entre dúas barras de pizarra en diagonal ao longo de todo o tramo. As balizas, de 2 vatios, foron fabricadas en corpo de aceiro inoxidable e inclúen un difusor de metacrilato de alto impacto. Ademais, contan cun sistema que impide as filtracións de po e de auga.

A instalación deste tipo de luminarias, explicou o concelleiro de Mobilidade, Demetrio Gómez, responde á filosofía de colocar iluminación posicional LED de cor azul integrada no pavimento en todo o trazado do Camiño ao seu paso pola cidade.

A reforma da rúa do Gorgullón, financiada polos fondos europeos FEDER, leva en total catro tipos de iluminación no seu trazado.

Xunto con estas balizas, instaláronse 32 unidades de columna de sete metros de alto cunha luminaria LED de 70 vatios.

O corpo desta columna está fabricado en aceiro de carbono e protexido contra a corrosión a través da galvanización en quente e son as mesmas que a empresa Setga colocou no porto de Rotterdam, en Ámsterdam, en Harlem e nas estacións de ferrocarril de Holanda.

Ademais, na praza que se creou fronte á estación de Vialia, instaláronse catro unidades de columna de catro metros de altura con luminarias LED de 30 vatios; e na rúa do Muíño está previsto instalar balizas LED de 15 vatios cun corpo de altura de 2,8 metros.