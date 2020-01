Investigan a morte dun home de 31 anos cando circulaba en patinete eléctrico por Campelo

Lugar de Campelo onde falecía o mozo que circulaba en patinete eléctrico © Policía Local de Poio Lugar de Campelo onde falecía o mozo que circulaba en patinete eléctrico © Policía Local de Poio

Un home de 31 anos falecía na tarde deste domingo cando circulaba co seu patinete eléctrico (VMP) pola zona de Lourido, no municipio de Poio, segundo a información do 112 Galicia.

Un particular daba a voz de alarma e poñíase en contacto co servizo de Emerxencias do 112 Galicia despois de encontrar a vítima tendida no chan, sobre as 16.15 horas da tarde na rúa Padre Avelino en Campelo, onde residía.

Activouse un operativo formado por profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-01 e axentes da Policía Local de Poio e da Garda Civil. Non se puido facer nada polo mozo que golpeara coa cabeza no chan. O médico e técnicos do 061 tentaron reanimalo pero finalmente certificaron o falecemento. Foi trasladado pola empresa funeraria ao instituto anatómico forense para practicarlle a autopsia.

Polo momento, os axentes tentan esclarecer as circunstancias do falecemento para determinar se a morte se producía como consecuencia da caída do patinete con motivo dalgún accidente ou se o home sufriu unha indisposición previa co fatal resultado. A persoa que alertou ao 112 Galicia xa se atopou ao mozo inconsciente e tendido no chan. O patinete eléctrico que conducía non debe circular, segundo a Policía Local de Poio, a máis de 25 km/h.

Ata o lugar tamén se desprazaron voluntarios de Protección Civil e especialistas do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes ou Emerxencias (GIPCE) para atender os familiares, que quedaron conmocionados ao decatarse do falecemento.