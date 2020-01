Os xuíces propoñen reforzar o xulgado de garda e crear a oficina de atención ás vítimas

O presidente do TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, á súa chegada á Audiencia © Cristina Saiz O presidente do TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, á súa chegada á Audiencia © Cristina Saiz Xuntanza do presidente do TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, con maxistrados da Audiencia © Cristina Saiz

Coñecer as necesidades dos xulgados da Parda e da Audiencia de Pontevedra. Ese foi o motivo polo que o novo presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, desprazouse este mércores a Pontevedra para reunirse con xuíces e maxistrados en ambas as sedes xudiciais.

Na súa primeira visita oficial a Pontevedra desde que foi nomeado presidente do TSXG, coñeceu de primeira man as demandas e inquietudes que, entre outros, trasladáronlle o presidente da Audiencia, Francisco Javier Menéndez Estébanez, e a xuíza decana de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre, titular do xulgado do Penal 4 de Pontevedra.

Dentro destas necesidades, segundo Gómez y Díaz-Castroverde, están as obras de reforma que se acometerán no vello edificio da Parda, unha vez que completase o traslado aos novos xulgados de todas as unidades xudiciais.

A proposta da xuíza decana, detallou o presidente do TSXG, van mellorar as dependencias do xulgado de garda, o que comportará outras actuacións para reforzar a seguridade das instalacións para o traslado seguro dos presos. Ademais, tamén se creará un espazo físico que acolla a oficina de atención ás vítimas da violencia machista.

Ambas as actuacións, que se sumarán á redistribución dos espazos para os xulgados penais e da Fiscalía, contribuirán a que este edificio "esté a la altura" dos novos xulgados, xerando un entorno "adecuado" para o desenvolvemento das funcións xudiciais e da atención ao cidadán.

Con respecto á posible creación de novos órganos xudiciais en Pontevedra, o presidente do TSXG defendeu que "no nos vamos a oponer" a ningunha unidade que se propoña crear na cidade, pero advertiu de que "determinados ajustes" nos xulgados actuais supoñería a "necesidad de crear otros".

Así, se se aproba a creación en Pontevedra dun xulgado específico que atenda os casos de violencia de xénero, habería que crear "inmediatamente", segundo Gómez y Díaz-Castroverde, outro xulgado de instrución porque se non "se desmoronaría la competencia" dos restantes.

"Desde la sala de gobierno del TSXG vamos a plantear la creación de los órganos judiciales que consideramos necesarios, con independencia de los ajustes que se puedan hacer por parte de los que tengan que aprobar esa propuesta", engadiu.

En todo caso, subliñou que desde o punto de vista organizativo "no es necesario" crear novos xulgados específicos de violencia sobre a muller, máis aló dos xa existentes actualmente en Vigo e A Coruña, salvo que se vaian a crear para "generar entornos de comarcalización" na prestación destes servizos.

Gómez y Díaz-Castroverde descartou ademais a posibilidade de solicitar un novo xulgado de Familia para Pontevedra xa que, tras analizalo cos xuíces pontevedreses, considera que "no se dan las circunstancias" para iso, aínda que se atenderán as peticións de reforzo de persoal "que sean necesarias".