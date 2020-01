Deteñen o estafador de coches de luxo de Sanxenxo tras unha espectacular fuxida nun Aston Martin

Aston Martin da fuxida © Guardia Civil de Pontevedra Aston Martin da fuxida © Guardia Civil de Pontevedra

O mozo do Salnés que o pasado verán foi detido pola Garda Civil cando conducía un coche de alta gama que subtraera en Países Baixos volveu este domingo aos calabozos, neste caso, por varios delitos. O instituto armado había establecido un dispositivo especial para detelo porque estaba a ser buscado por varios delitos de estafa, furto e subtracción de vehículo, pero finalmente acabou arrestado por dúas infraccións penais máis: atentado a axente da autoridade e delito contra a seguridade do tráfico.

Todo ocorreu a partir das seis da tarde deste domingo. Unha patrulla da compañía da Garda Civil de Vilagarcía estableceu o operativo e cruzou un vehículo oficial diante do seu para obrigalo a parar, pero desatendeu as peticións dos axentes e, lonxe de deterse, impactou contra o coche patrulla, que, froito do impacto, acabou golpeando a outro coche.

Tras iso, tampouco se detivo e emprendeu a fuxida a toda velocidade. A Garda Civil seguiulle, pero a persecución foi infrutuosa. Tras seguilo por rúas de Sanxenxo, Portonovo e Noalla a toda velocidade, perdéronlle a pista. Nese traxecto, incumpriu múltiples normas de circulación.

Finalmente, foi arrestado dúas horas despois, sobre as oito da tarde. Os axentes localizáronlle, detiveron e trasladaron ao cuartel da Garda Civil de Cambados, onde permanecerá ata que este martes sexa posto ao dispor do Xulgado de Instrución número 3 de Cambados, segundo confirmou a Garda Civil.

No momento da detención circulaba a bordo dun Aston Martin, vehículo de alta gama que novo está valorado en entre 170.000 e máis de 300.000 euros e de segunda man podería custar uns 50.000.

O detido, de 34 anos, naceu en Bélxica, pero ten o domicilio oficial en Cambados e adoita residir entre Sanxenxo e Vilagarcía. Os delitos que lle converteron en delincuente multirreincidente adóitaos cometer entre a Zona do Salnés e os Países Baixos, en especial Bélxica e Holanda.

As modalidades delituosas que se lle atribúen son variadas, fundamentalmente estafas e furtos en gasolineiras e concesionarios de vehículos de luxo. Ademais, nesta ocasión foi detido por todos eses delitos anteriores e polos dous novos que cometeu o domingo na súa fuxida polas rúas de Sanxenxo.