A Policía Local de Poio inicia unha campaña de control sobre o transporte escolar

Control da Policía Local a un transporte escolar © Policía Local de Poio

O transporte escolar se obxectivo dunha campaña de control e vixilancia por parte da Policía Local de Poio nas próximas datas.

En concreto está previsto levar a cabo a campaña entre os días 3 e 7 de febreiro, xornadas nas que os axentes intensificarán as inspeccións sobre os vehículos destinados ao transporte escolar comprobando que as autorizacións e documentos que deben ter devanditos vehículos sexan os correctos para a prestación do servizo.

Ademais verificarán que as condicións técnicas e elementos de seguridade do vehículo son os que esixe a normativa, así como os requisitos especiais que debe cumprir o propio condutor, como son o permiso de condución ou os tempos de condución e descanso.

Segundo os datos que manexa a Policía Local, e polo que pide a máxima precaución a pais e profesionais, o 90% dos accidentes que se producen durante o transporte escolar teñen lugar no momento de subir ou baixar do vehículo, ou xusto nos instantes inmediatos, e en moitos casos trátase de atropelos causados por unha distracción do menor, do condutor do transporte escolar ou dos pais.

A campaña inclúe tamén unha serie de consellos aos menores de idade, como non parar detrás dun autobús, esperar o sinal do condutor para cruzar tres metros por diante do vehículo, non correr ao chegar e ao saír e dentro do autocar, manterse sentado e co cinto de seguridade posto.

No caso de acudir ao colexio a pé, débese mirar sempre a ambos os dous lados antes de cruzar unha estrada e sempre por pasos de peóns e atendendo aos semáforos. Ademais os nenos e nenas deben camiñar polo interior da beirarrúa, ter coidado cos coches que saen de garaxes e non cruzar as rúas en diagonal ou en zig-zag, sinala a Policía Local de Poio. Tamén se recomenda, no caso de circular por viais sen beirarrúas, ir pola esquerda e de noite levar pezas reflectores.