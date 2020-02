A Deputación dá os primeiros pasos do novo proxecto para a estrada provincial entre Xesteira e Almofrei

Gregorio Agís, deputado provincial de Infraestruturas, anunciou que se inicia a tramitación para redactar o novo proxecto para a estrada provincial EP-0405 Xesteira-Almofrei no concello de Cerdedo-Cotobade.

Segundo expoñen desde a Deputación Provincial tratarase dun proxecto no que se adoptarán criterios actuais de infraestruturas seguras fomentando a mobilidade peonil e aposta polo acougado de tráfico e a seguridade viaria.

A intervención será ao longo dun quilómetro e medio de estrada, ata o Campo dá Feira. Amplíase o anterior proxecto da época do goberno de Rafael Louzán, que cubría 700 metros e que, segundo Agís, finalizaba nun muro. O deputado socialista sinala que aquel proxecto contaba con importantes deficiencias que obrigaron a paralizalo e que provocou a demanda por parte do goberno local e do PP para que se acometera desde hai máis de dous anos.

Gregorio Agís avanzou que tentará manter un encontro con Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo-Cotobade para sentar as liñas de traballo e que desde o goberno local se encargue da cesión de terreos, ademais de acordar tamén o sistema de porcentaxe de financiamento entre a Deputación e o Concello.