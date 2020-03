O Museo recibe 40 candidaturas para deseñar a súa nova identidade visual

O Museo de Pontevedra, a falta de contabilizar as propostas rexistradas noutras administracións e de cotexar posibles duplicacións, vén de recibir 40 candidaturas para deseñar a súa nova identidade visual. Este importante número, segundo subliñan o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera e o director da institución Xosé Manuel Rey, fan que o obxectivo de poñer en marcha un proceso de selección aberto e participativo esté plenamente acadado.

"A resposta á convocatoria foi sorprendente e moi reconfortante. Os portfolios presentados son de concepcións moi heteroxéneas e dunha importante calidade, polo que é seguro que se poderán desenvolver propostas interesantes para o Museo de Pontevedra", destacou o director Xosé Manuel Rey.

Hai que lembrar que nesta primeira fase de selección as empresas e persoas presentadas só tiñan que presentar un portfolio incluíndo traballos anteriores de deseño de identidades corporativas, logotipos e creacións visuais. Agora será o Consello Asesor do Museo o que analice a súa calidade e a viabilidade de que as persoas autoras deses traballos poidan levar adiante o deseño particular para o Museo de Pontevedra.

En canto á procedencia das propostas, a maior parte delas veñen de toda Galicia, principalmente da provincia de Pontevedra, se ben tamén hai portfolios chegados do resto do estado e do estranxeiro.

PRÓXIMAS FASES

A data de reunión do Consello Asesor para examinar os portfolios está marcada para finais da vindeira semana. Nese encontro os asesores decidirán as catro propostas que serán convidadas a participar na seguinte fase, que consistirá na presentación concreta dunha proposta de nova imaxe corporativa para o Museo. As ideas achegadas volverán de novo a consideración do Consello Asesor, quen seleccionará a empresa ou persoa adxudicataria do contrato final, encargada de presentar o manual de identidade corporativa definitivo.

O importe do contrato ascenderá a 12.000 euros (sen IVE) e, en concepto de compensación polos gastos ao resto de propostas invitadas que non resulten adxudicatarias, entregarase a cantidade de 1.000 euros.