Enésima intervención policial por unha persoa bébeda e na rúa pese ao estado de alarma

Intervención da Policía Nacional na rúa Oliva durante o estado de alarma © Diego Torrado

A Policía Nacional tivo que acudir sobre as 17.30 horas da tarde deste martesa á rúa Oliva de Pontevedra tras recibir unha alerta de que unha persoa atopábase tirada na rúa en estado de embriaguez. Non lles resultou unha situación nova. Desde que se decretou o estado de alarma e as rúas da cidade atópanse practicamente desertas, hai un tipo de intervención que se repite a diario, algúns días incluso varias veces cada xornada: a presenza de persoas bébedas na vía pública.

Fontes policiais indicaron que este tarde na rúa Oliva tratouse dun home tan bébedo que non era capaz de camiñar en por si. Foi identificado e trasladado á Comisaría e as indicacións policiais para o estado de alarma apuntan a que logo será trasladado a algún dos albergues habilitados para o estado de alarma.

A Policía Nacional formuloulle unha denuncia por incumprimento do estado de alarma e dáse a circunstancia de que esta mesma persoa xa fora denunciada días atrás polo mesmo motivo.

Segundo fontes policiais, hai persoas sen teito que nos últimos días foron denunciadas xa tres veces por incumprimento do estado de alarma e algunha xa foi detida, pero, por indicación xudicial, foi posta en liberdade xa en sede policial, sen chegar a pasar polo Xulgado de Garda.

Este luns, por exemplo, un home foi detido por desobediencia tras estar alterado e montando escándalo nas inmediacións do Hospital Provincial. Tras pasar pola Comisaría, quedou en liberdade e este martes pola mañá volveu ser detido e denunciado por incumprir o estado de alarma. Pouco despois, quedou libre.

Desde a activación do estado de alarma, a Policía Nacional xa acudiu varias veces á contorna das prazas da Ferrería e a Peregrina pola presenza de persoas sen teito que, en lugar de estar nos albergues, e incumprindo a normativa activada para frear a expansión do coronavirus, xúntanse nesa zona da cidade.

A pesar de formular varias denuncias xa por este tipo de comportamentos, as policías Local e Nacional non conseguen erradicalos e desde contornas policiais chaman a atención sobre o feito de que están coas mans atadas porque lles denuncian, pero quedan libres e non poden facer máis nada que volver sancionarlles unha e outra vez, sen que consigan que cumpran as limitacións de movementos aprobadas a nivel estatal.