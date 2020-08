Crema de mexillóns © FROM Mexillóns gourmet de Conservas Pescamar © Conservas Pescamar. Mexillóns Pescamar © Conservas Pescamar

Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos cociñar unha crema de mexillóns que é indicada para entrante ou como prato principal, se desexamos un menú lixeiro.

Os Mexillóns Pescamar son altamentes nutritivos, grazas á súa achega en ferro, fósforo, vitamina B12 e omega 3. O seu baixo contido en graxas e alta porcentaxe de proteínas, convértenos nunha perfecta alternativa ás carnes vermellas en dietas saudables e de control de peso.

Esta receita ofrécenola o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura e Pesca encargado de regular o mercado dos produtos do mar. A través da súa páxina web, tamén nos lembra que "todas as elaboracións de peixe enlatado son moi aconsellables desde o punto de vista nutritivo".

Para preparar unha deliciosa Crema de mexillóns gourmet Pescamar con tacos de peixe, necesitamos os seguintes ingredientes:

- 2 latas de Mexillóns gourmet de Conservas Pescamar

- 500 g de peixe espada cortado en tacos

- 1 feixe de allos tenros

- 1 feixe de porros

- 1 kg de patacas

- nata líquida

- 1 pemento vermello

- 1 rama de fiúncho

- pementa branca e sal

- caldo de peixe

- 2 dl de leite

- 150 g de manteiga

- aceite de oliva

Elaboración:

Refogamos en manteiga todos os ingredientes agás os mexillóns e o peixe espada. A continuación, vertemos o caldo de peixe e deixamos fervendo 20 minutos.

Transcorrido este tempo, pasamos o contido da cazola polo coadoiro chinés, levámolo de novo a ebulición e engadimos un pouco de sal e pementa. Suavizamos a mestura con nata.

Paralelamente, pasamos pola prancha ben quente e cun chisco de aceite os tacos de peixe espada.

Presentamos a crema nun prato sopeiro ou en cuncas de consomé. Colocamos enriba os mexillóns gourmet Pescamar, previamente escoados do líquido da lata, os tacos de peixe espada e unha ramiña de fiúncho.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.