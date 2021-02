Volve rexistrarse un lixeiro aumento da presión hospitalaria por casos covid na área sanitaria

Persoas pasean durante a desescalada con máscara por Pontevedra © Cristina Saiz

O descenso da presión asistencial que viña rexistrando durante os últimos días sufriu un retroceso. Este domingo hai dous pacientes máis ingresados por covid-19 nos hospitais da área sanitaria.

Segundo a Consellería de Sanidade, 45 pacientes covid atópanse en planta de hospitalización, unha máis que o sábado, repartidos da seguinte forma: 34 no Hospital Montecelo e 11 no Hospital do Salnés. A esta cifra, hai que sumar as 14 persoas, unha máis que o sábado, na Unidade de Coidados Críticos do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP).

Rexistráronse 33 novos casos nas últimas 24 horas, 29 deles a través das 881 PCRs realizadas. 724 pacientes atópanse evolucionando da enfermidade nos seus domicilios dun total de 783 casos activos, 59 menos que o sábado.

Nas últimas horas falecía un home de 70 anos que presentaba patoloxías previas en Montecelo e a cifra de persoas falecidas desde o inicio da pandemia ascende a 154 pacientes na área sanitaria.

DATOS EN GALICIA

Galicia rexistrou 208 novos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas. Son 64 contaxios diarios menos respecto a os ofrecidos na xornada do sábado e o menor número durante a terceira onda da pandemia. Atópanse activos 5.485 casos, con 108 persoas nas Unidades de Coidados Críticos e 424 pacientes en planta de hospitalización mentres que 4.953 persoas recupéranse nas súas vivendas da enfermidade.

Faleceron 2.227 persoas por culpa desta enfermidade, sete mortes máis rexistradas nas últimas horas. A incidencia acumulada durante os últimos 14 días é de 58,56 (-7,8) mentres que a incidencia acumulada nos últimos 7 días é 65.97 (-3,0).