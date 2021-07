A patronal, contundente: "No puede desaparecer ENCE de la ría de Pontevedra"

O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, foi tallante á hora de valorar a sentenza da Audiencia Nacional contra a prórroga de Ence, asegurando que a fábrica pasteira "no puede desaparecer de la ría de Pontevedra".

Cebreiros, que participou este venres na manifestación a favor da continuidade de Ence en Pontevedra, sinalou que a patronal valora "muy negativamente" as consecuencias que pode carrexar esta resolución na economía galega.

"Podemos cuantificar el daño que provoca ahora mismo, pero no el daño futuro", sinalou o presidente da CEP, que advertiu de que "estamos obligando a cerrar" a todo un sector forestal e industrial que, no norte de España, "da vida a unas 200.000 personas".

As administracións, sinalou Jorge Cebreiros, deben de poñer "todo de su mano" para que esta situación "no acabe siendo el desastre que se puede prever" e non avance o proceso de "desindustrialización" dunha Galicia que vai camiño, dixo, de ser un "parque temático".

Con respecto ao posible uso de fondos europeos para buscar unha alternativa a Ence, Cebreiros optou por "ser práctico" e utilizar ese diñeiro para atraer "nuevas inversiones", xa que considera que "si hay algo que está funcionando por qué hay que buscar alternativas".

"Como consecuencia de esta sentencia nos vemos en la tesitura de buscar fondos para sustituir al sector industrial que estamos echando", engadiu.