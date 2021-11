A detención de tres individuos permite desarticular diferentes puntos de venda de droga en Pontevedra

Detención practicada pola Policía Nacional © PontevedraViva Droga e cartos confiscados © Policía Nacional

A Policía Nacional de Pontevedra detivo a tres veciños de Pontevedra de 23, 30 e 39 anos de idade, con antecedentes policiais, por un delito de tráfico de drogas pola venda polo miúdo de haxix, marihuana e cocaína a terceiras persoas.

Segundo informaron este luns fontes oficiais da Comisaría provincial, as informacións que levaron a estas detencións partiron de axentes policiais doutras unidades nas que poñían en coñecemento do grupo de Prevención da Delincuencia que en varios puntos da cidade, a contorna da estación de autobuses, a zona monumental e as proximidades do centro médico de Rosalía de Castro poderíase estar a vender droga “polo miúdo” cunha continua trasfega de persoas para adquirir substancias estupefacientes.

En base ás esas informacións os axentes iniciaron as pescudas que desembocaron na incautación de varias vendas de pequenas cantidades de haxix, marihuana e cocaína a outros tantos compradores.

Os axentes observaron intercambios con outros mozos de substancias estupefacientes a cambio de diñeiro. Os axentes policiais interviñeron un total de 430 euros, doce gramos de cocaína e 78,96 gramos de marihuana.

Por todo iso os axentes policiais pertencentes ao grupo de prevención da delincuencia da Brigada de Prevención de seguridade cidadá detiveron aos presuntos autores por un delito contra a saúde pública entre os días 30 de outubro e 4 de novembro.