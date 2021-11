O Concello de Moraña arranxará un camiño municipal para despexar o rego de Grixó

Rego no lugar de Grixó (Moraña) onde se vai executar a obra © Concello de Moraña

O Concello de Moraña levará a cabo a reparación do tramo de camiño municipal no que existe un paso para o rego de Grixó, onde se detectou unha conexión deficiente dun afluente co leito. Este camiño, que une o centro urbano de Moraña co lugar de Grixó, atópase na parroquia de Lamas.

Segundo se indica na memoria do proxecto, no punto no que se levará a cabo a actuación había un problema co oco executado no lateral do paso, que non é alcanzado pola canle do afluente que conecta co rego de Grixó. Debido a isto, prodúcense con frecuencia problemas no camiño.

Por este motivo, o Concello encargou a actuación no paso actual do afluente, para ademais mellorar a seguridade viaria, aumentando a calidade do servizo e deixando en perfectas condicións a zona de paso dos vehículos, á vez que se mantén o leito natural do afluente do rego.

Deste xeito, demolerase todo o tramo afectado e se colocará un novo marco de formigón armado. Posteriormente, pavimentarase o firme nese punto e rematarase coa execución da obra, que ten un prazo dun mes para a realización dos traballos.

Desde o Concello de Moraña infórmase de que as obras veñen de ser adxudicadas por un importe de 16.391,75 euros.