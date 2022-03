As instalacións de Rías do Sur pechan temporalmente as piscinas e o spa debido aos custos enerxéticos

Natación no Complexo Deportivo Supera Rías do Sur © Complexo Deportivo Supera Rías do Sur

Este venres 11, as zonas de auga do Complexo Deportivo Rías do Sur quedarán pechadas temporalmente, segundo indica a empresa Supera, encargada da xestión destas instalacións situadas en Pontemuíños.

Esta decisión impide que tanto particulares como clubs deportivos poidan utilizar as piscinas e as zonas spa do recinto. O resto de servizos, segundo indican desde Supera, seguiranse prestando con normalidade.

A causa desta decisión débese aos "inasumibles custos enerxéticos" que a empresa afrontou durante os últimos meses e que "se manterán e/ou empeorarán nos vindeiros", segundo explican na súa páxina web.

Afirman que os efectos negativos da pandemia, unidos aos "desbocados prezos enerxéticos, agravados polos últimos acontecementos", aludindo á invasión de Rusia a Ucraína, obrigaron a que se adopte esta medida temporal que consideran a máis beneficiosa para a clientela deste complexo deportivo.

A dirección sinala que nas próximas semanas procederase á devolución da parte proporcional dos cursos que se estaban impartindo nas piscinas. Aseguran que cando a situación retorne aos parámetros normais, se voverá a prestar todos os servizos de forma integral.

A decisión afectou gravemente a equipos deportivos da cidade que se enfrontan nas próximas semanas a competicións e que, nestes momentos, carecen dun espazo de similares características para poder desenvolver os seus adestramentos.