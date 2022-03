Inicio dunha campaña de axuda a Ucraína do Rotary Club de Pontevedra

A organización Rotary Club de Pontevedra decidiu poñer en marcha unha campaña de recollida de fondos para axudar á poboación de Ucraína ante a invasión que está a sufrir por parte de Rusia.

As cantidades que se recaden nesta campaña serán xestionadas a través da Fundación Humanitaria dos Rotarios Españois (FHRE). A través da estrutura organizativa do Rotary Internacional, as cantidades recadadas destinarase a paliar os efectos que está a causar "esta absurda contenda bélica na poboación civil ucraína", segundo indican desde a organización.

Aquelas persoas interesadas en colaborar con esta campaña solidaria poden facer as súas doazóns por medio do BIZUM do Club Rotario de Pontevedra (código 21869) ou a través dunha transferencia bancaria á conta do Rotary Club de Pontevedra cuxo número é o ES78 0049 6781 1725 1607 6838, indicando no concepto "doazón axuda Ucraína".