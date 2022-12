Seixo vive o Nadal coa programación do comercio local

Os concelleiros marinenses Pablo Novas e Cristina Acuña presentaron xunto a representantes da Asociación de Comerciantes Marín Sur (ACEMAS) a programación de Nadal organizada por este colectivo de comerciantes.

O 24 de decembro, día de Noiteboa, Papá Noel percorrerá as rúas da parroquia repartindo caramelos, entre as 17.30 e as 18.30 horas. Ademais, despois parará na Praza de Abastos, onde recollerá as peticións dos máis pequenos e onde haberá actividades de maquillaxe, globoflexia e pintado de unllas de Nadal.

O 27 de decembro, a partir das 12.00 horas, actuará o mago, ilusionista e humorista Javier Muro na Casa de Cultura de Seixo. E o 29 será a quenda para o teatro Expresión, con contacontos e clown, a partir das 12.00 tamén na Casa de Cultura.

Por último, o 4 de xaneiro haberá Cine de Nadal no Cine Seixo a partir das 17.30 horas.

ACCESIBILIDADE

A concelleira de Comercio do Concello de Marín, Cristina Acuña, sinalou que xa só quedan os últimos retoques da humanización da contorna da Praza de Abastos, creando toda unha gran praza urbana que é totalmente accesible para persoas con mobilidade reducida.

A esa actuación sumouse recentemente a renovación dunha das portas de acceso ao Mercado de Abastos. "Queríamos resolver o problema de accesibilidade que tiñamos neste espazo, que é público e moi utilizado por toda a veciñanza de Seixo", comentou a edil.

Nesta actuación procedeuse á retirada da porta que existía, que non permitía o paso de persoas con mobilidade reducida, para instalar unha automática, composta por dúas follas móbiles outras dúas fixas con apertura central. Unha apertura que ten o ancheamento esixido pola normativa máis actualizada en materia de accesibilidade.