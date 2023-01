Nova protesta da xunta de persoal durante o pleno: "Só queren que os aplaudan e nós non estamos aquí para iso"

Protesta de representantes do persoal do Concello e de veciños de Mourente na entrada ao pleno © PontevedraViva Representantes da xunta de persoal do Concello durante a protesta © PontevedraViva

Representantes da xunta de persoal do Concello concentrábanse ás portas do Teatro Principal este venres 20 de xaneiro antes do inicio do primeiro pleno municipal do ano, que seguiron desde as butacas manifestando o seu malestar co grupo de goberno.

Héctor Santaló, secretario da xunta de persoal, asegura que continuarán coas protestas ata que o alcalde "dea signos de que nos escoita". Denuncia a política de persoal do goberno local a quen acusa de negar dereitos, incumprir cnvenios, ou arquivar acordos unilaterais; cuestións que "redundan na saúde dos traballadores e na calidade dos servizos públicos".

Explicou que estas condicións laborais afectan a situacións tan comúns como a rapidez na concesión dunha licenza; a efectividade da recollida de lixo ou a instalación ou retirada das luces de Nadal.

"Os políticos teñen nas súas mans unha maquinaria que non están capacitados para manexar e non se deixan asesorar por alguén que o faga ben. Só queren que os aplaudan e nós non estamos aquí para iso", asegura Santaló.

Lembra que as negociacións co departamento que dirixe Carme Fouces permanecen paradas ao carecer dun interlocutor con "unha experiencia para falar connosco". As súas acusacións diríxense persoalmente á concelleira e ao director xeral de Recursos Humanos, José Manuel González Abal: "Fouces por onde pasa, arrasa e o director xeral, nomeado pola súa capacidade para xestionar persoal, está privado de actitude técnica e de experiencia en xestión de equipos humanos", indica Santaló.