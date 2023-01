Aprobados os pregos para a concesión do local de restauración do Paseo Alcalde Blanco

O Concello de Marín aprobou durante a Xunta de Goberno Local celebrada o pasado mércores os pregos que rexerán a licitación da concesión do novo establecemento de hostalaría que se creou na punta do Paseo Alcalde Blanco.

A concesión do lugar, que supón un importante atractivo dada a súa ubicación e ás espectaculares vistas da ría de Pontevedra e da Illa de Tambo que esta ofrece, estará regulada mediante procedemento aberto.

O local ten máis de 150 metros cadrados e poderá ser explotado como unha cafetaría-restaurante, onde o adxudicatario terá que realizar as obras e instalacións precisas para levar adiante esta actividade, polo que será posible realizar unha visita previa ás instalacións para ver o seu estado actual e poder, deste xeito, preparar o plan e a documentación precisa.

Tal e como se pode ler nos pregos, os licitadores deberán introducir na súa proposta as reformas ou novas instalacións (decoración, equipamento, mobiliario, etc.) que considere precisas para a explotación, que quedarán reflectidas nun proxecto de mellora que non poderán afectar á estrutura, fachada e construcións esenciais do edificio, aínda que si poderán variar a distribución de usos e áreas destinadas a cada uso.

A concesión terá unha duración de quince anos, a contar desde o día seguinte á firma do documento administrativo no que se formalice a concesión. O prazo poderá ser prorrogado por un prazo máximo de cinco anos, nunha única prórroga, que deberá ser solicitada polo adxudicatario e que se concederá de forma facultativa por parte da administración.

A persoa concesionaria tamén se compromete a manter o local aberto tódolos días do ano, salvo os imprescindibles para levar a cabo tarefas de mantemento, reparación ou reforma, e manterá en perfecto estado a instalación, correndo ao seu cargo as reparacións ou reposicións correspondentes.

A presentación da documentación só poderá facerse de forma electrónica a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, no enderezo electrónico: https://contrataciondelestado.es.