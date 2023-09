San Caralampio, de taberna en taberna por Marín

San Caralampio 2023 © Concello de Marín San Caralampio 2023 © Concello de Marín

O San Caralampio, considerado patrón dos 'chiquiteros', volveu saír este domingo de taberna en taberna polas rúas de Marín.

Esta 'procesión tabernaria', organizada polos Saljariteiros, comezou ás 12.00 horas e a partir das 13.00 horas a poboación puido gozar de viño galego gratuíto na Alameda Rosalía de Castro.

A imaxe do San Caralampio saíu do seu refuxio habitual no Ateneo Santa Cecilia para que os marinenses puidesen renderlle culto. A pesar da choiva, percorreu as rúas e tabernas acompañado por música.

A festa continúa a partir das 20.00 horas, cunha sesión de baile na Alameda pensada para os maiores.

Vos Saljariteiros tamén teñen actualmente aberta unha exposición sobre a súa traxectoria e a do Xarángallo Mángallo. Pode visitarse ata o 7 de setembro no local do Ateneo Santa Cecilia.