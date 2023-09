Visto para sentenza con dúas posturas enfrontadas o xuízo contra dous policías acusados de detención ilegal

Xuízo contra dous policías acusados de detención ilegal e falsidade de documento oficial © Mónica Patxot Nélida Cid, presidenta da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Avogados defensores © Mónica Patxot Fiscala do caso © Mónica Patxot

A Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo contra dous policías da Comisaria de Pontevedra acusados de detención ilegal e falsidade en documento oficial por presuntamente deter sen motivo a un mozo e mentir no atestado sobre o arresto.

As maxistradas da sección cuarta terán agora que decidir entre dúas posturas enfrontadas entre os axentes e a vítima, que deixaron patente durante a vista oral discrepancias cruciais sobre os feitos.

A fiscala do caso decidiu modificar o escrito de acusación inicial, polo que pedía para os dous acusados sete anos de prisión e dez de inhabilitación (tres por detención ilegal e catro por falsidade) e para un deles tamén dous meses e medio de multa por malos tratos sen lesión.

A representante do ministerio público segue considerando a ambos os autores dos mesmos delitos, pero decidiu aplicar o subtipo reducido da detención ilegal, de modo que baixa de tres anos de prisión a 12 meses de multa a 9 euros diarios (3.240 euros), de modo que a pena de prisión quedaría en catro anos.

Os avogados defensores piden a absolución dos seus clientes, entendendo que os dous policías actuaron conforme ao protocolo na súa actuación por estes feitos na madrugada do 12 de marzo de 2022, algúns dos cales están recollidos polas cámaras da Comisaría. As imaxes puideron verse na sala de vistas.

A fiscala do caso atopa "discrepancias sobre a agresión" entre as declaracións dos dous policías, que son sobre "a existencia da agresión e cando esta se produce", pois ve "imprecisións" e "declaracións non coincidentes" entre ambos, pois un di que lle detiveron por un empuxón e outro por unha agresión xa no túnel da Comisaría.

Á fiscala chámalle a atención que non detivesen ao mozo na propia Comisaría, senón que o deixasen saír e logo fosen buscalo á rúa para volver metelo dentro e detelo. "En principio, é máis coherente a declaración de A. que dos axentes", sinalou no seu informe final, no que deu "maior credibilidade" ao mozo denunciante e concluíu que "a detención non está xustificada".

Os feitos que este martes chegaron a xuízo ocorreron sobre as 3.45 horas da madrugada na Comisaría Provincial de Pontevedra, aínda que na sala de vistas tamén saíu a relucir unha actuación policial anterior, das tres da madrugada, na que dous policías denunciaron pola vía administrativa a catro mozos que estaban a realizar pintadas nunha fachada da rúa Rosalía de Castro.

O mozo que neste xuízo figura como vítima estaba nesa actuación inicial, identificado cun spray de pintura e unha botella de cervexa na man. Pouco despois, acudiu á Comisaría, segundo declarou no xuízo, "para preguntar como podía denunciar os feitos que pasaron na rúa". Con todo, o axente que o atendeu declarou que acudiu para pedir "que lle pagásemos os tenis e os pantalóns" que levaba postos no momento da intervención anterior.

O policía que a atendeu cando chegou é un dos dous acusados neste xuízo e estaba uniformado na porta da Comisaría acompañado dun policía en prácticas. Este procesado declarou que respondeu o mozo que tiña que denunciar os feitos para poder cobrar polos supostos danos e que, se tiña algunha lesión pola intervención anterior, debía acudir ao médico e pedir un parte de lesións.

O mozo, segundo o axente, "tiña altibaixos" e, cando lle dicía algo que non lle gustaba, "subía a voz". O policía explica que lle dixo que se tiña que ir, colleuno do brazo e levouno cara a fóra, pero el "empuxou a porta cunha patada e deu unha portada". O funcionario policial foi tras el e díxolle "estás a desobedecer", segundo explicou, "para chamarlle atención polo seu comportamento".

O mozo volveu saír da Comisaría dando outra portada e, segundo este policía, ao dar a patada, "colle impulso e vai cara atrás", chocando con el e facéndolle perder o equilibrio.

Nese momento, segundo a súa versión, chegou un compañeiro porque "o ve como actúa cara a min e vén axudarme". O mozo saíu e estes dous policías saíron a buscalo ao exterior e levárono de novo á Comisaría e comunicáronlle que estaba detido por atentado a axente da autoridade. O mozo "xa estaba súper alterado", díxolle que atentara contra el e e, segundo este primeiro acusado, "tenta agredir ao meu compañeiro".

Este primeiro acusado asegura que seguiu "exactamente o protocolo" e que, xa detido, cando o seu compañeiro o trasladou ao calabozo, "empezou a insultar", chamándolle "fillos de puta".

O segundo acusado estaba de paisano e interviñera na actuación das pintadas, pero non directamente con este mozo, senón cos outros tres que o acompañaban. Estaba na oficina de denuncias comparecendo por esa actuación cando sentiu os ruídos, pero, nese momento, non sabía que o mozo era o mesmo. El decidiu actuar cando viu ao seu compañeiro "trastabillado cara atrás", xusto diante da porta, e saíu tras o mozo.

Nese momento, segundo este segundo acusado, "agarrámolo, revolveuse e empezou a pegar", tentando agredilo a el. Xa cando estaba detido e trasladábao ao calabozo, estivo "a ameazar e insultando todo o intre", dicíndolle "fillo de puta, voute matar" de forma reiterada.

O mozo que aquí figura como vítima non lembra moitos detalles do ocorrido e si recoñece que acudiu á Comisaría, que a primeira vez marchou dando unha portada "sen querer" e que a segunda deu unha portada "á mantenta", pero nega calquera agresión. Non lembra demasiados detalles porque recoñece que bebera e que estaba a tomar pastillas tranquilizantes receitadas polo seu psiquiatra.