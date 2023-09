Os feirantes pasan de montar "a mundial" e suspenden as súas protestas

O colectivo de vendedores ambulantes do mercadillo en Pontevedra decidiu suspender os seus actos de protesta para reclamar ao Concello que a Alameda sexa a localización definitiva para a feira dos sábados.

Os portavoces dos feirantes cambian así de postura despois de ameazar con montar "a mundial" na cidade durante a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon.

"Se o Triatlón ten repercusión mundial, as nosas protestas vanse escoitar en todo o mundo", anunciara un dos portavoces do colectivo, Fernando Castiñeiras.

Así o fixeron este xoves durante a cerimonia inaugural deste evento deportivo, saíron cos seus coches en caravana e colocáronse na Alameda caretas co rostro do alcalde Lores, pero a protesta non tivo a repercusión que esperaban.

Despois desta mobilización, o xoves celebraron unha asemblea nas escaleiras do Pazo provincial da Deputación na que falaron da proposta da concelleira de Mercados Anabel Gulías para recolocar a feira na Avenida de Buenos Aires, fronte ao Mercado para partir do próximo 30 de setembro.

Nesa asemblea decidiron aprazar esta decisión ata que se poidan pronunciar respecto diso todos os vendedores.