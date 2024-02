Quince centros educativos participarán na 'Troca de libros' o 10 de marzo

Demetrio Gómez e David Catro presentan a 'Troca de libros' 2024 © Concello de Pontevedra

O domingo 10 de marzo celebrarase, entre as 11.00 e as 14.00 horas, dentro do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra unha nova edición da 'Troca de libros'.

Esta iniciativa busca o intercambio de libros de literatura infantil e xuvenil dentro do ámbito da comunidade escolar co obxectivo de fomentar a lectura.

Este martes, Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura, e David Castro, promotor desta iniciativa que xurdiu no IES Torrente Ballester, presentaban esta edición que se desenvolverá no Recinto Feiral.

Quince centros participan este ano coa intervención de directivas, ANPAS e distintos representantes escolares.

David Castro sinalaba que, a través deste sistema, xa se cambiaron máis de cinco mil exemplares. "Imos crecendo e cantos máis, a oferta é maior " e aquelas familias que buscan un determinado libro teñen máis posibilidades de obtelo, a través dun sistema de vales que establecen os centros educativos participantes, que abrangue desde primaria e secundaria, tanto públicos como concertados, a espazos como a Escola de Idiomas de Pontevedra.

As dúas condicións que se establecen é que os libros se atopen en boas condicións para o seu uso e pertenzan ao ámbito da literatura infantil e xuvenil.

Demetrio Gómez cualificou esta fórmula da "troca de libros" como "econmiábel, excelente e exemplar" grazas á reutilización que se fai de materiais educativos como libros de lectura.

"Todos temos libros que non imos volver a ler", explicaba David Castro e con esta feira o obxectivo é que "se reutilicen e axudar ás familias tamén desde o punto de vista económica" xa que os libros de lectura escolar tamén supoñen un gasto na economía familiar.