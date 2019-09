Récord na duodécima edición do FICBUEU con 128 filmes e 65 actividades programadas

A XII edición do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu "terá un enorme impacto cultural na nosa contorna". Así o explicou o director do FICBUEU, Manuel Pena, na presentación celebrada durante a mañá deste luns a bordo dun catamarán. No acto tamén lle acompañaron representantes do Concello de Bueu, da Deputación de Pontevedra e da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

O director de Agadic, Jacobo Sutil, apuntou que "o sector audiovisual galego vive un momento brillante", tanto no relativo á produción como á difusión e formación de novos públicos que xeran os festivais, destacando "a potencia que está a alcanzar o FICBUEU e o seu crecemento continuo".

Pola súa banda, a responsable de Cultura da Deputación de Pontevedra, Victoria Alonso, destacou o papel que ten este festival na inclusión xa que se adoitan abordar temáticas sociais de plena actualidade como o papel da muller, o colectivo LGTBI ou as migracións.

O peche da rolda de intervencións levouna a cabo o alcalde de Bueu, Félix Juncal, que recalcou que "este festival foi crecendo da man da xente e da súa masiva asistencia".

Para os nove días que dura o festival (do 6 ao 14 de setembro), hai un total de 128 filmes programados, dos cales 70 veranse por primeira vez en Galicia e desas, un total de 30 exhibiranse por primeira vez en España, cifras récord para este festival.

Ás catro secciones habituais do festival, Galicia R, España, Internacional e Panorama, únenselle dúas novas, a Experimental e Nouvelle Vague, ademais das destinadas ao público máis pequeno.

Así mesmo, poderase gozar de 65 actividades entre as que se atopan as charlas de profesionais como o actor Luís Zahera, o director Xacio Baño, o produtor Sergio Frade ou a directora de arte Elia Robles.

A programación completa pódese consultar na páxina web do FICBUEU onde tamén se poden adquirir as entradas para as escasas actividades que non son gratis, xa que en case todas o acceso é libre e gratuíto.