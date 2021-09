O ciclo Amal en Ruta continúa en Pontevedra cun documental sobre a vida en Gaza

Un retrato da vida cotiá dos cidadáns na Fronte de Gaza. É o que traslada ao público o documental Gaza, que se proxectará no Teatro Principal de Pontevedra este venres, dentro do ciclo de cinema euroárabe Amal en Ruta.

A sesión, que comezará ás 21:00 horas, é de entrada libre ata completar aforo.

Gaza, dirixido por Garry Keane e Andrew McConnell, penetra en Gaza para retratar como os seus habitantes continúan as súas vidas a pesar de estar no epicentro do conflito.

Lévanos a un lugar único fóra do alcance dos informes de noticias de televisión para revelar un mundo rico en personaxes elocuentes e resistentes, ofrecéndonos un retrato cinematográfico e enriquecedor dun pobo que tenta levar unha vida significativa contra os entullos do conflito perenne.

No documental, unha coprodución xermano-irlandesa-canadense- nárranse diferentes historias.

No campamento de refuxiados de Ahmed, vive a familia máis grande de Gaza con 14 fillos, 22 fillas, un pai e tres esposas. A menos de 10 millas, o luxoso apartamento de Karma, xunto coa súa nai liberal, o seu pai tradicional e tres irmás contan unha historia diferente.

Ahmed non mira máis aló de Gaza en busca das súas metas de vida e soña con converterse nun gran pescador. Pero mentres Karma mira cara o mar, lamenta as oportunidades inalcanzables que sabe que se atopan máis aló.

Xunto aos dous personaxes centrais, tamén se segue a un director de teatro que presenta unha produción sobre as divisións sociais no Strip, un taxista, un restaurador na azotea e unhas xemelgas planificadoras de vodas.

O documental participou na sección oficial de documentais internacionais do Festival de Sundance no ano 2019.