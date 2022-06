Vetusta Morla e a súa 'orquesta celtibérica' para reconectar "con la amistad, el amor y la música"

Concerto de Vetusta Morla en Portas © Cristina Saiz Concerto de Vetusta Morla en Portas © Cristina Saiz Concerto de Vetusta Morla en Portas © Cristina Saiz

Hai poucas bandas que poidan presumir de que os seus directos son aínda mellores que os seus discos. E Vetusta Morla é unha delas. Demostrárono de novo en Portas, na que foi a súa única cita co público galego nesta xira de presentación do seu último disco, Cable a tierra.

"Es un gustazo estar aquí otra vez", afirmou Pucho, o vocalista do sexteto madrileño, que asegurou estar feliz por poder actuar nun recinto, a Azucreira de Portas, "que se nos resistió el año pasado" pola cancelación da súa participación no festival PortAmérica.

Foron máis de dúas horas dun concerto en que interpretaron de maneira impecable ata 26 temas cos que Vetusta Morla, a pesar de ter un estilo ben recoñecible, sorprendeu a un público entregado desde que soaron os primeiros acordes sobre o escenario.

E é que esta xira non é como as anteriores. Con Cable a tierra, a banda madrileña modulou a súa sonoridade rock e as súas influencias electrónicas, fusionándoa coa música de raíz, coa canción popular e con instrumentos tradicionais de ambas as beiras do Atlántico.

Así, reconvertida nunha "orquesta celtibérica" como eles mesmos destacaron, a Vetusta Morla acompañáronos artistas procedentes de dous referentes do folk ibérico, as galegas Aliboria e os palentinos El Naán, para crear un universo único ao redor deste novo disco.

Con tres dos temas do seu último álbum, Puñalada trapera -este interpretado tras as inmensas pantallas que coroaban o escenario-, La virgen de la humanidad e No seré yo, arrancaba este esperado concerto, no que pronto soaron os grandes clásicos da banda.

Dous deles, El hombre del saco e, sobre todo, Golpe maestro, terminaron por desperezar ao público, aínda sorprendidos pola impoñente proposta de Vetusta Morla, un impresionante despregamento de luz, son e imaxe ao alcance de moi poucos no panorama nacional.

Tras facer mención a eses "tiempos inestables llenos de infortunios" que, tras a pandemia, "aún percuten en nuestras cabezas", Pucho celebrou que puidesen volver os "conciertos como los de antaño", destacando que "somos muy afortunados de estar aquí".

O novo disco, explicou o cantante da banda madrileña, "nos ha ayudado a conectar con muchas cosas, descubriendo cosas que teníamos muy cerca y a las que no prestábamos la atención debida", que resumiu en "amistad, amor y música".

A crise sanitaria, engadiu, levounos a redescubrir a "vecinos, tiendas de barrio e incluso a familias", reconectando coas nosas orixes e, no ámbito musical, "con una riqueza ancestral que tendemos a olvidar", algo que se reflicte no seu novo traballo.

A iso axudaron as preciosas voces de Aliboria, que intercalaron fragmentos de varios dos seus temas como Camiño do Alén ou Muiñeira de Ons, ou as partes recitadas por El Naán, creando momentos bellísimos marcando o ritmo reunidos ao redor dunha mesa de madeira.

Entre eles, Vetusta Morla foi intercalando temas como Corazón de lava, El imperio del sol ou Maldita dulzura, que Pucho cantou a dúo cunha das integrantes de Aliboria, que soaron antes da aclamada Finisterre que, en Galicia, tivo unha sonoridade aínda máis especial.

Cos primeiros acordes de Copenhague, chegou o delirio dos fans da banda e os móbiles multiplicáronse no escenario, tras a cal chegaron Boca en La Tierra e La vieja escuela, que incluíu un recordo a Vangelis e Andy Fletcher, fundador de Depeche Mode, recentemente falecidos.

A recta final do concerto comezou con 23 de junio, coa que a banda convidou a bailar agarrado agora que xa non hai que manter distancias, á que seguiron sen descansoAl final de la escapada, Consejo de sabios, La diana, Lo que te hace grande ou Palmeras en La Mancha.

Palabra es lo único que tengo e Te lo digo a ti soaron antes de que o público estalase de xúbilo con tres dos grandes himnos de Vetusta Morla, os eternos Sálvese quien pueda, Valiente e Saharabbey Road, temas tras os que regresaron temporalmente aos seus camerinos.

De volta no escenario, antes do tradicional bis, Pucho quixo ter un recordo para todo o persoal técnico que acompaña á banda nesta xira porque a pandemia "pasó como un ciclón" por este sector e agora, dous anos despois, "cuesta un montón volver".

Con Si te quiebras, o ritmo do concerto baixou varios decibeis. Pero só ata que a apoteose final con Cuarteles de invierno e Los días raros, convertida nunha especie de 'aquelarre' para espantar os espíritos destes "tiempos inciertos" que nos tocou vivir.

Todo iso coroado cunha improvisada 'Rianxeira' coa que o público quixo agradecer a entrega da banda nun concerto para o recordo. "Infinitas gracias por esto. Qué bonito", foi o que acertou a dicir un emocionado Pucho.