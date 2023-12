Adeus á aventura europea do TM Monte Porreiro: o Arteal leva o pase á seguinte rolda da Europa Trophy Cup

Participantes da Europa Trophy Cup de tenis de mesa en Pontevedra © Mónica Patxot Participantes da Europa Trophy Cup de tenis de mesa en Pontevedra © Mónica Patxot Participantes da Europa Trophy Cup de tenis de mesa en Pontevedra © Mónica Patxot

Non puido ser. A aventura do Tenis de Mesa Monte Porreiro na Europa Trophy Cup, a terceira competición europea de clubs, chegou á súa fin. O Arteal de Santiago fíxose co único pase que estaba en xogo na competición celebrada en Pontevedra.

Os santiagueses márchanse invictos de Pontevedra, tras gañar os seus tres partidos, que os enfrontaban ao club local e aos portugueses Clube Desportivo 1º de Maio e CD São Roque, ambos os chegados á Boa Vila desde Funchal, na illa de Madeira.

A segunda praza deste torneo de "todos contra todos" foi para o Monte Porreiro, que perdeu no derbi galego e gañou os seus encontros cos equipos portugueses, pero só o primeiro clasificado tiña dereito a continuar nesta competición europea.

Esta primeira fase da Europa Trophy Cup, que por proximidade enfrontaba aos equipos galegos cos portugueses, arrancou xa este mércores. Fíxoo coa derrota do Tenis de Mesa Monte Porreiro, que caeu por 3-1 ante o Arteal de Santiago.

Miguel Vilchez, que superou a Humberto Manhani por 3-2 no primeiro partido individual, sumou o único punto dos pontevedreses.

Os de Santiago sumaron os outros tres puntos tras os triunfos de Enio Mendes e Humberto Manhani ante Martín Bentancor e o de Francisco Miguel Ruiz sobre Crístofer Santiago.

No derbi portugués, pola súa banda, o CD São Roque impúxose 3-1 ao 1º de Maio.

A primeira vitoria para o Tenis de Mesa Monte Porreiro chegou este xoves en horario matinal, despois de que os de Nando Álvarez derrotasen por un contundente 3-1 ao Clube Desportivo 1º de Maio.

A Miguel Vilchez como gran protagonista, gañando os seus encontros ante Artur Silva e Francisco Ferreira por senllos 3-0, sumouse Martín Bentancor, que tamén derrotou a Francisco Ferreira. Marco Rodrigues, que gañou a Crístofer Santiago, salvou a honra do club portugués.

No outro partido, o Arteal de Santiago non deu opción ao CD São Roque, ao que derrotou por 3-0.

Xa pola tarde, os portugueses do São Roque, nada puideron facer ante a exhibición de xogo dos de Monte Porreiro, que os arroiaron a todos os niveis, derrotándoos por 3-0.

Martín Bentancor, Miguel Vilchez e Crístofer Santiago, o trío de xogadores pontevedreses, venceron a Ernesto Coelho, Idowu Saheed e Rodrigo Gouveia, respectivamente, no medio do xúbilo do público que acudiu ao Multiusos da Xunqueira.

Pero a vitoria do Arteal ante o Clube Desportivo 1º de Maio (3-0) embazou a euforia do club pontevedrés, conscientes de que o pase á seguinte rolda da Europa Trophy Cup escapábaselles das mans e que con el quedaban os seus veciños de Santiago.

"SENSACIÓNS POSITIVAS" NO MONTE PORREIRO

Ao remate da competición, Nando Álvarez non ocultaba a súa satisfacción porque, a pesar de non clasificarse para a fase final da competición europea, "estamos súper contentos".

"Sentímonoss moi ben co feito de xogar en casa", subliñou o adestrador pontevedrés, que destacou o "ambientazo" que había no Multiusos, que deixa a todo o club con "sensacións moi positivas".

Recoñece que as baixas de André Silva e Nico Galvano lastraron as opcións do equipo, pero destacou o feito de que un xogador "da casa de toda a vida" como Crístofer Santiago, lograse gañar un dos seus partidos nesta esixente competición continental.

"Quedamos con esa sensación e co feito de traer a Pontevedra unha competición deste calibre", sentenciou.