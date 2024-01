Rubén Etayo recibe a alta e alivia unha aínda ocupada enfermería do Cisne

O Club Cisne Balonmán arrinca o ano recuperando un xogador importante dentro do plantel adestrado por Javier Fernández 'Jabato'.

Rubén Etayo recibiu a alta médica tras someterse a unha operación debido a unha fractura dos ósos propios do nariz que lle fixo perderse a última xornada do ano fronte ao Antequera.

O pivote alivia así unha enfermería cisneísta que segue aínda cunha alta ocupación e que preocupa pensando no primeiro partido de 2024, previsto aínda para o día 13 de xaneiro na cancha dun rival directo polos postos de honra da División de Honra Prata, o Guadalajara.

A esta cita ten aínda moi difícil chegar o gardameta Roney Franzini, que sufriu un importante contratempo muscular a principios do mes de decembro no partido contra o Handbol Mallorca. Tamén desde inicios do pasado mes permanecen de baixa Carlos Ocaña e Alejandro Conde.

Completa a nómina de lesionados Bruno Vázquez, con problemas físicos desde o pasado mes de novembro.