Empate con sabor a derrota para un Cisne que desaproveitou a súa vantaxe (28-28)

O Club Cisne Balonmano non puido pasar do empate na visita do Atlético Novás ao Pavillón Municipal. O conxunto branco dominou o marcador por momentos pero a súa vantaxe nunca superou os tres goles de renda (28-28).

Tardou o equipo pontevedrés en empezar a carburar en ataque e non foi ata o minuto seis de xogo cando Alberto Delgado abriu o seu marcador. Afortunadamente para o Cisne, o Atlético Novás tamén tiña problemas na liña de ataque e anotara un solitario tanto por medio de Paulo Dacosta.

A partir de aí, a igualdade reinou ata chegar ao ecuador do primeiro tempo, cando o equipo visitante empezou a mostrar as súas debilidades para portería, estrelándose cun Cisne que empezaba a ver os seus froitos en ataque e conseguía a máxima vantaxe ata o momento (8-5).

Co 9-6 parou o tempo o técnico do Novás e Paulo e Aymerich encargáronse de recortar a renda nun gol. Con todo, a posible reacción visitante freárona entre André de Moura e Alberto Delgado con senllos tantos cada un (11-8).

Alcanzáronse así os últimos minutos do primeiro acto, nos que o equipo do Rosal volveu apertar o resultado nun gol, pero a falta de 2 minutos para o intermedio, Jabato pediu tempo morto, axustou aos seus xogadores e Bruno Vázquez e Dani Serrano deron unha nova diferenza de tres coa que se foi o partido ao descanso (16-13).

Pero o paso polos vestiarios sentou mal aos cisneístas, que se viron castigados cun parcial en contra de 0-3 que permitía ao Novás devolver unha igualdade que aguantou practicamente todo o segundo tempo.

Recuperado da súa lesión, Franzini entrou na cancha para substituír a Abián Rodríguez, e entre el e unha serie de boas defensas, o Cisne volveu tomar a dianteira por medio de Delgado, Bruno (desde os sete metros) e Serrano.

Pediu tempo morto o técnico visitante, e o Novás, cunha nova arrancada comandada por Manu Martínez, non só igualou, senón que volteou o resultado a falta de cinco minutos para a conclusión (26-27).

Pero o equipo visitante foi incapaz de manter a vantaxe. Iago Flores marchou dous minutos ao banco e o Cisne aproveitou esa superioridade numérica para colocarse de novo por diante (28-27).

Iván Calvo tamén foi excluído a falta de 30 segundos e Manu Flores devolveu o empate. Os brancos dispuxeron do último ataque, Jabato pediu tempo morto e a defensa do Rosal cometeu falta. Tiro libre para o Cisne co que Marko Ojeda púidose converter no heroe do partido, pero o seu lanzamento blocouno a defensa (28-28).

