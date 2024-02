Rufo recibe a alta médica "tras o resultado satisfactorio de todas as probas realizadas"

Boas noticias para o Pontevedra Club de Fútbol, que despois dunha semana de incerteza recupera o seu 'pichichi' Rufo, tras recibir o OK dos servizos médicos.

Segundo informou o club granate o dianteiro reincorporarase este mércores 14 de febreiro aos adestramentos do primeiro plantel "tras o resultado satisfactorio de todas as probas realizadas".

Cabe lembrar que Rufo sufriu unha indisposición nos minutos finais do encontro do pasado día 4 contra o Cayón, que fixo que os servizos médicos do club lle recomendase "resposo deportivo" por precaución mentres se sometía a un control máis exhaustivo.

Esta situación fíxolle ser baixa para o choque da fin de semana en Guijuelo.

Agora, uns días despois, o ariete madrileño poderá por fin reitengrarse ao traballo de grupo coa tranquilidade de que as probas "confirmaron o perfecto estado de saúde do xogador", confirma o Pontevedra.