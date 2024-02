O Pontevedra tira de efectividade para remontar ante o Coruxo e seguir líder (3-1)

Partido de liga entre Pontevedra e Coruxo en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Coruxo en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Coruxo en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Coruxo en Pasarón © Cristina Saiz

Se algo caracteriza o Pontevedra de Yago Iglesias é a súa efectividade en canto ao gol, e é que a pesar de non ofrecer a súa mellor versión nin xerar demasiadas ocasións na área do Coruxo, as que tivo materializounas.

Non foi unha vitoria sinxela e sufriron máis do normal, especialmente cando o cadro vigués adiantouse practicamente nada máis comezar o partido. Charly, cun dobrete, volteó o resultado, e Borja Domínguez, de cabeza á saída dun córner, fixo o 3-1 co que ademais se estreou como goleador esta tempada.

Comezou o partido da peor maneira para os granates. Cumpríronse o primeiros catro minutos de xogo cando Álex Rey recuperou o esférico no seu propio campo, conduciu pola dereita perseguido por Samu Mayo e serviu ao momento de penalti para que Davo subise o 0-1 ao marcador.

Buscou a reacción o Pontevedra pero nada lle saía. O Coruxo estaba moi firme en defensa e os locais tentaban penetrar pero sen conseguilo. Só Yelko, tras centro de Dalisson desde a dereita foi o primeiro en poñer a proba a Andrii Chekotun cun disparo afastado xusto despois do gol rival, pero ata aí foi todo. De feito é que aos granates non lles duraba nada o esférico nos pés e viñan superados no medio centro en todas e cada unha das xogadas.

Pero o Pontevedra non desesperou. Saque de esquina do Coruxo que despois de dar no poste atallou Edu Sousa, buscou en longo a Chiqui en banda esquerda, conduciu ata a interior da área e buscou o centro chute. Johan estirou o brazo dentro da área e penalti claro para os de Pasarón. Sen Rufo no verde, o encargado de tirar o penalti foi Charly e, con moito sangue frío, enganou a Chekotun para devolver as táboas ao luminoso.

Tiveron os visitantes o que puido ser o 1-2 cun man a man de Pitu, pero Edu, salvador, detivo. E foi o Pontevedra o que conseguiu o premio por segunda vez pouco despois. Presión alta en área rival, Yelko roubou a carteira a Andrew dentro da área, viu chegar a Charly e este xutou. O balón deu na madeira, Johan tentouna sacar de debaixo dos paus pero xa entrara. Os xogadores do equipo vigués reclamaron gol pantasma, pero o colexiado estivo acertado e deu por válido o 2-1.

O gol foi un xerro de auga fría para o Coruxo, que non o estaba merecendo. E á saída dun córner, só tres minutos despois, Dalisson púxoa, e Borja, sen oposición, cabeceou á rede para estrearse como goleador esta tempada.

Pese ao resultado, os de David De Dios non viñeron abaixo e seguiron atopando profundidade pola súa banda dereita por medio de Davo, que aproveitaba que Chiqui quedaba descolgado arriba e non lle daba tempo de baixar a defender para sumar unha chegada máis de perigo que, de novo, Edu salvaba.

Ao fío do descanso, a balón parado, Dalisson dispuxo dunha falta en tres cuartos de campo coa que puido sentenciar, pero o seu misil foise rozando o traveseiro.

Tras o paso polos vestiarios, Yago Iglesias cambiou a formulación. Álex González pasou ao lateral esquerdo para protexer a banda de Chiqui, reforzou o medio centro e o Pontevedra pasou a ser dono e señor da posesión.

A pesar diso, as ocasións brillaban pola súa ausencia e tanto a uns como a outros lles custaba un mundo pisar área rival. De feito, non foi ata o minuto 64 cando se produciu a ocasión máis clara da segunda metade. Johan levou o balón, chegou a frontal e sacou un potente zurdazo que se estrelou na cruceta.

Alcanzado o minuto 70, o técnico local axitou o banco cun triplo cambio. Yelko, Dalisson e Charly fóronse ao banco e Bastos pasou a ocupar a banda dereita, Toño Calvo a media punta e Rufo de dianteiro, e, minutos despois, deu entrada a Guèye en lugar de Chiqui.

Con todo, a pesar dos cambios, o partido íase consumindo sen que nada ocorrese. O Pontevedra pecaba de cando en vez de confianza en defensa, pero reaccionaba rápido, mentres o Coruxo, incapaz de aguantar o ritmo imposto polos granates, sumíronse nun quero e non podo que terminou por condenalos nunha nova derrota.

PONTEVEDRA CF (3): Edu Sousa, Churre, Mario Gómez, Álex González, Borja, Yelko (Bastos, min. 70), Chiqui, Samu Mayo, Dalisson (Toño Calvo, min. 70), Garay e Charly (Rufo, min. 70).

CORUXO (1): Andrii Chekotun, Pereiro (Bugarín, min. 81), Dani Vidal (Insua, min. 64), Andriu, Davo, Añón (Teles, min. 64), Álex Rey (Borja M, min. 81), Mario García, Mikel, Pitu (Guido, min. 81) e Johan.

Goles: 0-1, Davo, min. 4. 1-1, Charly (de penalti), min. 19. 1-2, Charly, min. 29. 1-3, Borja, min. 32.

Árbitros: Álvaro Sahelices Puga, auxiliado en bandas por David Villabeirán Souto e Avelino González González (Asturias). Amoestou a David Añón (28') no Coruxo.

Incidencias: Partido da xornada 23 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.672 espectadores.