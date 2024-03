O Real Avilés, a visita dun rival incómodo pero coa remontada de 2022 na memoria

A próxima xornada de liga supoñerá para o Pontevedra Club de Fútbol recibir un vello coñecido nas súas moitas tempadas en Segunda División B e agora Segunda RFEF, o Real Avilés.

O cadro granate e o asturiano coincidiron en liga, con esta actual, un total de 15 tempadas, sumando un enfrontamento de ida e volta en Copa Federación para un total de 31 duelos.

Trátase ademais dun rival especiamente incómodo para os da Boa Vila, e é que o Pontevedra só suma en toda esa historia seis triunfos, por 15 empates e ata 10 derrotas.

Con todo a pesar desta estatística os últimos precedentes se son positivos para os granates, xa que non perde contra o Avilés desde o ano 2003, con catro triunfos desde entón e un empate (1-1), no duelo de ida da presente tempada.

Ademais na retina de moitos afeccionados pontevedreses está aínda o último encontro disputado entre ambos no Estadio Municipal de Pasarón, na xornada 29 do campionato 21-22, o que terminou en ascenso a Primeira RFEF.

Aquel 10 de abril o equipo adestrado entón por Ángel Rodríguez chegaba á cita como agora, segundo, e a un punto do líder Unión Adarve, e o duelo non puido empezar peor ao anotar o Avilés aos 5 minutos de xogo. Empatou o Pontevedra e só un minuto despois chegaba un preocupante 1-2. Houbo que esperar ao segundo tempo para culminar unha gran remontada con tantos de Rufo e Charles (3-2), este en o minuto 86, que lle daban o liderado ao equipo polo tropezo do seu rival polo título.

O Pontevedra empataría unha semana despois volvendo ser segundo, pero recuperaría o primeiro posto na xornada 31 e xa non o soltaría ata certificar o ascenso.

No que respecta ao actual Real Avilés, cabe destacar que se trata dun proxecto pensando para pelexar polo salto de categoría, pero que está a vivir un curso máis complicado do que esperaba. A pesar diso está agora nun dos seus mellores momentos do curso, encadeando sete xornadas consecutivas sen perder (catro empates) que lle colocaron na oitava posición con 34 puntos, a dous do play-off.