Remontada épica e liderado granate (3-2)

O Pontevedra xa é líder do seu grupo e cabalga con máis confianza que nunca cara ao ascenso. Non foi unha vitoria sinxela, nunca o son, pero os granates sufriron moito máis do previsto para dobregar a un Real Avilés que se adiantou ata en dúas ocasións no marcador.

Sen ofrecer a súa mellor versión, os locais foron capaces de superar o mazazo e, cando o partido avanzaba cara a un irremediable empate, apareceu o ídolo Charles para obrar a remontada, colocarse líderes e disparar o optimismo na Boa Vila

Comezou o partido da peor maneira posible para os granates. Avisara xa o Avilés no primeiro minuto de xogo cunha falta lateral que quedou en nada. Pero cinco minutos despois, nun desaxuste defensivo do Pontevedra, os asturianos adiantáronse no marcador.

Churre saíu a cortar un balón e deixou a defensa desguarnecida, Figueroa ocupou o seu lugar e deixou o carril dereito libre para a incorporación de Kilian, que recibiu só na interior da área un balón servido por Sergio García. Controlou e disparou, pero Santi logrou bloquear en primeira instancia. Con todo, o balón caeu de novo nas botas do extremo, que, esta vez si, bateu a Cacharrón cun tiro raso cruzado que chegou a tocar na bota de Iago Díaz antes de aloxarse na rede do fondo sur.

Foi incapaz de reaccionar o Pontevedra. Nada lle saía aos de Ángel Rodríguez, que non tiñan o balón e cando se facían con el non lles duraba. Erros nos controis, nos pases, nas conducións e na toma de decisións facían inviable a remontada.

Un cuarto de hora tardaron os granates en pisar a área rival. Foi a través dun centro de Álex González desde a liña de fondo ao que Rubio chegou moi forzado e disparou fóra. Non se soubo máis do Pontevedra ata outros quince minutos despois, con outro centro á área por parte de Rubio ao que Brais non chegou a rematar.

A seguinte acción ofensiva dos locais supuxo o empate. Un córner botado por Yelko acabou nas botas de Rufo, que tratou de rematar de chilena, o balón acabou nas botas do Samu Araújo, que non puido disparar, pero o rexeite cazouno Churre na área pequena para empuxar o balón á rede e conseguir o segundo tanto coa camiseta granate.

Non o merecían os de Ángel Rodríguez e só un minuto despois o Avilés fixo xustiza aproveitando outro erro defensivo. Samu Araújo non saíu a tempo ao fose de xogo e habilitou a Sergio García, que avanzou cara á meta de Cacharrón unicamente perseguido por Araújo. O extremo viu a incorporación de Natalio, que recibiu, encarou ao meta granate e definiu á perfección cunha precisa vaselina.

De novo co marcador en contra, o Pontevedra sacou carácter nos minutos finais e mellorou no seu xogo. De feito puideron empatar antes do descanso cunha nova chegada a liña de fondo de Álex González que puxo un pase da morte a Rufo, que o ariete rematou fóra de forma inexplicable.

Necesitaba o Pontevedra un lavado de fronte e Ángel Rodríguez aproveitou o intermedio para modificar a alineacion. Entrou Charles, foise Araújo, pasou a Álex González ao lateral, a Brais ao posto de interior esquerdo e pasou a xogar con dous arietes.

E os efectos non se fixeron esperar. O Pontevedra subiu o ritmo e comezou a acumular chegadas. Rufo puido poñer as táboas tras a continuación, pero volveu mandar ao limbo outro pase da morte de Álex González. Esta vez o seu remate desde a interior da área pequena saíu por encima do traveseiro.

Á terceira foi a vencida. Esta vez foi Yelko o que puxo un centro desde a banda esquerda ao corazón da área pequena e entre os dous centrais apareceu só Rufo para cabecear picado e restablecer a igualada.

Non se conformou o Pontevedra co empate e seguiu loitando por un triunfo que os situaría líderes por primeira vez en toda a tempada. Con todo, non atopaba o camiño cara á meta rival e Ángel decidiu mover as súas pezas moito antes do habitual. Oier Calvillo entrou no minuto 70 para xogar como lateral dereito e pouco despois ingresaron Romay, Javi Rey e Martín Diz.

O extremo navarro foi o auténtico revulsivo do partido, concentrado en defensa e decisivo en ataque. Seu foi un centro medido ao segundo pau tras unha cabalgada pola banda dereita. Alí apareceu Charles para gañarlle a partida ao seu defensa e enviar, co ombreiro, o balón ao fondo da rede.

Celebrouno o Pontevedra coma se fose un título. E é que o triunfo, moito máis traballado e complicado do previsto, cheira a ascenso. Antes puidera xa romper as táboas Charles cun disparo mordido que blocó Davo e despois, Martín Diz tivo dúas ocasións para sentenciar pero non tivo sorte.

PONTEVEDRA CF (3): Cacharrón, Santi Figueroa (Oier Calvillo, min 70), David Soto, Churre, Samu Araújo (Charles, min 45), Miguel Román (Javi Rey, min 82), Yelko Pino, Alberto Rubio (Martín Diz, min.82), Álex González, Brais Abelenda (Romay, min 77), Rufo

REAL AVILÉS (2): Davo, Nacho López, Estelles, Morcillo, Juanmi; Javi Pérez, Hualde, Kilian (Toni García, min 70), Iago Díaz (Mamor, min 84), Sergio García (Juan Perea, min 60); Natalio

Árbitro: Gonzalo Sáiz Pérez, auxiliado por Toca Alonso y Campelo Núñez (Cantabria). Amonestó a Cacharrón y a David Soto por parte del Pontevedra

Goles: 0-1, min 6, Iago Díaz; 1-1 min 35, Churre, 1-2, min 38, Natalio, 2-2, min 56, Rufo, 3-2, min 87, Charles

Incidencias: Partido da xornada 29 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón diante duns 2.000 espectadores.