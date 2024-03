Golpe encima da mesa do Pontevedra contra o Avilés e recuperación do liderado (2-0)

Partido entre Pontevedra e Avilés en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra Club de Fútbol volve ser líder do seu grupo despois de gañar por 2-0 ao Real Avilés e de que o Ourense CF picase en casa da Gimnástica de Torrelavega.

Non foi un triunfo sinxelo, e aínda que os granates apenas sufriron en defensa, foi despois do descanso cando despregaron o seu xogo para lograr dobregar ao equipo asturiano.

Comezou o partido con respecto entre ambos os equipos, e iso que o Pontevedra puido abrir o marcador no minuto tres de xogo tras unha gran combinación en banda esquerda. Yelko conectou con Álex González, que chegou a liña de fondo e buscou a Charly cun pase atrás, pero a intervención de Álvaro Fernández frustrou a oportunidade.

O equipo granate tentaba facer dano nos ataques buscando os espazos entre liñas do Avilés, que buscaba o erro e esperaba o seu momento ao contragolpe e aproveitaba dúas perdas para poñer a proba a Edu Sousa. A primeira de Rojas, pero o gardameta atallou, e a segunda de Sierra, que roubou o balón a Mario en fase inicial pero definiu moi arriba.

Transcorridos os 17 primeiros minutos de xogo, o Pontevedra a punto estivo de romper o empate. Bastos roubou a carteira a Serrano e buscou a Charly ao segundo pau, que rematou con case todo ao seu favor, pero Álvaro Fernández tapou o espazo e evitou o gol.

Instantes despois, o Avilés tivo a súa oportunidade cun córner que sacou Sierra buscando o gol olímpico, pero Borja Domínguez estivo moi atento no primeiro pau e despexou sobre a liña. O rexeite caeu no punto de penalti, Zubiri tentou rematar e Churre, moi atento, cortou á perfección.

A presión foi aumentando conforme avanzaba o encontro, os asturianos seguían acumulando chegadas a balón parado, o Pontevedra tentaba roubar en campo rival para transicionar rápido e crear perigo, pero as ocasións seguían brillando pola súa ausencia.

Foi ao fío do descanso cando Yelko estivo a piques de romper o empate cunha falta ao bordo da área, pero o seu disparo foise rozando o traveseiro.

Despois do paso polos vestiarios, os de Yago saíron a por a vitoria e atoparon a súa opción na primeira xogada do segundo tempo. Yelko colgou o balón á área desde o córner e Borja conectou un gran zurdazo que deu na madeira.

O Pontevedra estaba completamente envorcado en tarefas ofensivas e atopou o premio, precisamente, a balón parado. Borja Domínguez enviou un centro medido desde a esquina ao segundo pau e Charly volveu demostrar a súa pegada para subir o 1-0 ao marcador.

As cousas puxéronse aínda máis de fronte para os de Pasarón alcanzada a hora de xogo. Chiqui provocou a segunda amarela de Raúl Rojas, o Avilés quedou con 10 e o Pontevedra non desaproveitou esa acción. Dalisson sacou a falta cun centro-chute que deu no traveseiro e Mario Gómez cazou o rexeite para cabecear á rede.

Os locais non só tiñan o marcador ao seu favor, senón que estaban a ser donos e señores do esférico e apenas tiñan dificultades á hora de defender. O Avilés axitou o banco cun triplo cambio, pero conforme avanzaban os minutos o encontro parecía cada vez máis controlado, estando máis preto o terceiro tanto dos locais tras unha transición de Álex desde campo propio, cedeu ao ariete entre defensas, pero Álvaro Fernández impediuno.

Achegábase o final e os tres puntos xa estaban no peto, pero os da Boa Vila querían o terceiro tanto custe o que custe e tiveron a opción no desconto, aínda que sen fortuna. Zabaleta centrou, Bastos rematou en boca de gol, Álvaro Fernández rexeitou, o segundo balón caeu nas botas de Toño Calvo, o gardameta volveu despexar, e en última instancia Rufo demasiado alto.

O partido concluíu cun pequeno susto no último minuto de Zubiri en portería de Edu Sousa, pero o Pontevedra foi capaz de pechar o partido cun 2-0 que lle dá tres zumarentos puntos que, tras a derrota do Ourense ante a Gimnástica de Torrelavega, volven levantarlles ata a primeira praza da clasificación.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Bastos, Churre, Mario Gómez, Álex González (Zabaleta, min. 81), Borja, Yelko, Chiqui (Guèye, min. 81), Dalisson (Toño Calvo, min. 86), Garay e Charly (Rufo, min. 71).

REAL AVILÉS (0): Álvaro Fernández, Néstor Senra (Trabanco, min. 69), Julio R., Zubiri, Serrano, A. Martín, Mecerreyes (Jorger Fernández, min. 81), Sierra (Isma Cerro, min. 78), Raúl Rojas, Davo Fernández (Joel, min. 69) e Claudio (Natalio, min. 69).

Goles: 1-0, Charly, min. 52. 2-0, Mario Gómez, min. 60.

Árbitros: Francisco Crespo Puente, auxiliado en bandas por Borja Mata Sangiao e Cristian Cobo Torres (Cantabria). Amoestaron a Churre (29'), Chiqui (57) no Pontevedra e a Isma Cerro no Avilés. Expulsou por dobre amarela a Raúl Rojas (45' e 58').

Incidencias: Partido da xornada 26 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón #ante 2.485 espectadores.