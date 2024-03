A mala sorte condena o Oviedo Vetusta ante o Pontevedra (2-3)

Partido entre Real Oviedo Vetusta e Pontevedra CF © Pontevedra CF Partido entre Real Oviedo Vetusta e Pontevedra CF © Pontevedra CF Partido entre Real Oviedo Vetusta e Pontevedra CF © Real Oviedo

O Pontevedra Club de Fútbol volveu a sumar de tres, aínda que con moita fortuna, e segue na pelexa polo liderado de Segunda RFEF. O filial do Real Oviedo deu a cara ante os granates, que se adiantaron cun gol de Charly na súa primeira chegada a área rival. Igualou Santi Miguélez a balón parado, pero dous goles en propia porta de Lucas Laso, un ao fío do descanso e outro ao arranque do segundo tempo, condenáronlles por completo.

Custoulle ao Pontevedra entrar no partido. O Oviedo dominaba a posesión e gozaba dos primeiros achegamentos a área de Edu Sousa, aínda que sen apenas perigo para o gardameta. Os de Yago Iglesias, mentres tanto, buscaban o seu momento con balóns en longo que quedaban en nada.

De feito, non foi ata o minuto 8 cando os granates pisaron área rival cun dobre centro desde ambos os costados, pero ningún atopou rematador.

A seguinte acción ofensiva do Pontevedra supuxo o 0-1. Dalisson descargou sobre Álex González, este abriu a Chiqui á banda esquerda e sacou un centro raso cara a Dalisson. O brasileiro xutou e Marco despexou, o rexeite cazouno Charly en área pequena e só tivo que empuxar o balón á rede para conseguir o primeiro gol dos granates.

Non o merecía o Oviedo, que tratou de atopar a forma de devolver a igualdade de novo, fíxose co esférico e seguiu acumulando chegadas.

Salvábanse os granates, que mesmo puideron facer o 0-2 cunha gran acción pola esquerda entre Chiqui e Álex, o capitán centrou atrás a Bastos, pero o extremo rematou moi frouxo e Marco atrapou sen problemas.

Non se desesperou o conxunto asturiano, que seguiu movendo o balón e presionando ata atopar o seu momento. E non tardou en chegar. Samu Mayo derrubou a Sesé no bordo da área e Santi Miguélez non desaproveitou a acción para bater a Edu Sousa de falta directa. Era o minuto 35.

Conforme avanzaba o tempo, o Pontevedra seguía sen dar coa clave para facerse co control do xogo. Con todo, ao fío do descanso, a sorte sorriu aos granates tras unha gran acción ao bordo da área entre Yelko e Dalisson. O '18' xutou desde a media lúa e o balón deu en Lucas Laso, que desviou a traxectoria do balón e enviouno ao interior da portería.

Tras o paso polos vestiarios, os de Yago Iglesias saíron decididos a ir a por o terceiro, asediaron a área local durante os primeiros instantes e tiveron nas botas de Charly e de Álex González a oportunidade de poñer terra polo medio. Tamén puido o filial asturiano restablecer a igualada na seguinte acción, pero Xavi Sola non logrou contactar ben o centro que lle chegou desde a esquerda e o balón foise pola liña de fondo.

A pesar da chegada do Oviedo, era o Pontevedra o que estaba a gozar do seu mellor momento. Fíxose coa posesión, deixou de sufrir e logrou desequilibrar o encontro. Yelko abriu a Álex á esquerda, buscou o centro e Lucas Laso, no seu intento de despexar a córner, volveu empuxar o balón á rede da súa propia portería.

Os de Yago Iglesias xa non tiñan présa. O partido estaba onde eles querían e triangulaban dun lado a outro con moita calma. Ante esa situación, Jaime Álvarez decidiu axitar o banco cun triplo cambio e pasou a xogar con dúas puntas para tratar de cambiar o rumbo do duelo, e Yago Iglesias fixo o propio dando entrada a Rufo e Borja Domínguez en lugar de Charly e Dalisson para apontoar o medio centro e dar maior velocidade en tarefas ofensivas.

Pero foron os cambios dos locais os que xeraron maior efecto. Miguélez xutou desde fóra da área e o esférico deu na madeira. Acabou a xogada en córner. Púxoa o Oviedo desde a esquina ao segundo pau e Chely definiu á perfección para recortar diferenzas.

O vendaval non cesou e o filial continuou co seu intento de devolver o empate ao marcador, apurando as súas opcións ao máximo cando o encontro xa estaba a entrar na súa recta final. Pero foi Bastos o que puido sentenciar. Edu Sousa sacou en longo cara a Rufo, cedeu a Toño Calvo e este abriu ao extremo, que controlou co peito no vértice da área pequena, pero o seu golpeo foise por arriba.

Xa no tempo de desconto, o Pontevedra retardou o xogo e mantivo o esférico afastado da súa portería, impedindo así a remontada dun Oviedo ao que lle condenou a mala sorte e morreu na beira.

Conseguen o granates tres importantísimos puntos para seguirlle o ritmo ao Ourense CF, que segue líder despois de gañarlle por 2-0 ao Villalbés.

REAL OVIEDO VETUSTA (2): Marco, Yayo, S. Miguélez, Sesé (Enol, min. 64), Marco Esteban, Lucas Laso (Nacho Estrada, min. 64), Darío (Charbel, min. 64), Iván (Cheli, min. 46), Xavi Sola, Omar Falah e Jaime V.

PONTEVEDRA CF (3): Edu Sousa, Bastos, Churre, Mario Gómez, Álex González, Yelko, Chiqui (Zabaleta, min. 89), Samu Mayo (Toño Calvo, min. 78), Dalisson (Borja Domínguez, min. 72), Garay e Charly (Rufo, min 72).

Goles: 0-1, Charly, min.12. 1-1, Santi Miguélez, min. 36. 1-2, Lucas Laso, min. 44 (p.p.). 1-3, Lucas Laso, min. 53 (p.p). 2-3. Chely, min. 74.

Árbitros: Guillermo García Presa, auxiliado en bandas por Javier López Candanedo e David García Presa (Castelán-leonés). Amoestaron a Charbel (66') e Omar (88') no Oviedo Vetusta, e a Churre (14'), Dalisson (37'), Samu Mayo (76') no Pontevedra.

Incidencias: Partido da xornada 25 de liga en Segunda RFEF disputado no Requexón 1.