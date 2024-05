Pablo Crespo, a pola proeza no Preolímpico Europeo de piragüismo

Tras impoñerse no recente Selectivo celebrado en Verducido, Pablo Crespo busca esta semana na localidade húngara de Szeged a clasificación para os Xogos Olímpicos de París.

O padeeiro da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra competirá o 9 de maio no Preolímpico Europeo, última cita clasificatoria para os Xogos, previo á Copa do Mundo que se disputará a fin de semana no mesmo escenario.

O pontevedrés aspira a unha das dúas prazas para París que se reparten no C-1 1.000 metros, distancia na que España non logrou aínda clasificar embarcación.

Crespo ten previsto estrearse no Preolímpico o xoves día 9 ás 10.11 horas da mañá. O primeiro obxectivo será estar entre os tres mellores da súa serie para avanzar á final das 16.10 horas da tarde do mesmo xoves.

Prevese, aseguran desde a Federación Galega de Piragüismo, unha forte competencia nesta proba, á que Pablo Crespo acode con boas expectativas pero na que terá como rivais a deportistas de Ucraína, Italia, Grecia, Rusia ou Bielorrusia.

CAROLINA GARCÍA CÉNTRASE NO K-4

A outra deportista pontevedresa que se gañou unha praza no Preolímpico era Carolina García, ao gañar o Selectivo no K-2 500 metros xunto á asturiana Sara Ouzande.

Con todo, xa clasificadas para París dentro do K-4 500 metros, ambas as dúas deportistas cederon o seu posto en Szeged á tripulación formada por Laia Pelach e Begoña Lazkano.