Antía Jácome gaña o C-1 200 do Selectivo e fará dobrete nos Xogos Olímpicos de París

Segunda clasificación olímpica para Antía Jácome, que fará dobrete en París 2024.

Tras certificar o mércores a súa praza no C-2 500 xunto á madrileña María Corbera, ambas as padexeiras medíanse este venres na última xornada do Selectivo Nacional organizado no encoro de Pontillón do Castro para determinar cal das dúas competiría en París na proba individual.

O man a man venceuno con autoridade Jácome, actual subcampioa mundial da distancia, con María Corbera en segunda posición e a tamén pontevedresa Claudia Couto (EP Ciudad de Pontevedra) nunha terceira posición que pode darlle o pase ao Campionato de Europa Absoluto se, como se espera, Antía e María Corbera renuncian a ese obxectivo para preparar a cita olímpica.

Desta forma Antía Jácome pecha un Selectivo perfecto, confirmando que en París 2024 irá a por todas en dúas probas, o C-2 500 e o C-1 200, en ambas as dúas situada como unha da favoritas ocupar postos de honra.

Será a segunda presenza olímpica da pontevedresa tras a cita de Tokyo, na que conseguiu un diploma grazas á súa quinta posición na canoa individual.

CAROLINA GARCÍA, AO PREOLÍMPICO NO K-2

O segundo triunfo importante para o piragüismo pontevedrés no Selectivo de Verducido apuntoullo Carolina García, xa clasificada para París co K-4 500.

Carolina venceu na final do K-2 500 facendo parella coa asturiana Sara Ouzande, gañando o dereito para buscar o billete aos Xogos no Preolímpico Europeo do próximo mes de maio en Hungría.