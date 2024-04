Tras o Selectivo, quenda para a Copa de España Sprint en Verducido

O piragüismo non se detén despois de tres intensas e emocionantes xornadas de Selectivo Nacional no encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, e é que a fin de semana colle a testemuña a primeira Copa de España Sprint da tempada.

Un total de 660 deportistas de 78 clubs tomarán cita na competición que terá lugar o sábado 13 e o domingo 14 de abril. A maioría deles serán galegos, con 370 deportistas e 23 clubs rexistrados.

O sábado levarán a cabo as probas individuais tanto para canoa como para kaiak, nun programa intenso que iniciará ás 9:00 horas e concluirá pasadas as 19:00 horas.

Pola súa banda, o domingo, a partir das 9:00 horas, celebraranse as regatas de K2, C2 e K4.

A competición disputarase nas distancias de de 1000, 500 e 200 metros.