Cisne e Teucro, representados na convocatoria da Selección Española Xuvenil

A área Técnica da Real Federación Española de Balonmán publicou a segunda convocatoria do ano da Selección Nacional Xuvenil, e nela tanto Cisne como Teucro contan con representación.

Na lista de 16 xogadores elaborada polo seleccionador Alberto Suárez atópanse un representante de cada un dos clubs pontevedreses.

En concreto polo Cisne acudirá á cita o central pontevedrés Álvaro Preciado, mentres que polo Teucro fará o propio o lateral dereito Domingo Luís, xogador chegado este tempada ao club como aposta de futuro.

Ambos os dous xogadores tomarán parte nunhas xornadas de adestramento que se desenvolverán entre o 10 e o 14 de marzo nas instalacións do Consello Superior de Deportes en Madrid e que servirán para preparar a gran cita do ano para a Selección Española Xuvenil, o Campionato do Mundo da categoría que se celebrará no verán en Macedonia.

Completan a convocatoria dos 'Hipanos': Jorge Pérez (Barcelona), Roberto Rodríguez (Alarcos Ciudad Real), Fco. Javier Bodí (Agustinos Alicante), Óscar García (Puerto Sagunto), David Roca (Barcelona), Juan Palomino (Antequera), Diego Cadelo (Torrelavega), Alberto Díaz (Club Deportivo Iplacea), David Cadarso (Ciudad de Logroño), Mario Crespo (Alcobendas), Adrián Casqueiro (Ademar León), Álex Pascual (Barcelona), Ángel M. Basualdo (Sinfín) e Alberto Martín (Ikasa Balonmano Madrid).